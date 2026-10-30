Guvernul a aprobat, vineri, 30 octombrie, o serie de hotărâri prin care zeci de prefecți și subprefecți au fost eliberați din funcții și înlocuiți cu noi reprezentanți. Schimbările au loc după învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu, în condițiile în care PNL și USR au renunțat la mai multe funcții din administrația publică după ce au decis să nu intre la guvernare.

Executivul a prezentat lista persoanelor retrase din funcții, precum și numele celor care vor ocupa posturile de prefecți și subprefecți.

„Guvernul a aprobat o serie de hotărâri prin care au fost eliberaţi din funcţie şi numiţi mai mulţi prefecţi şi subprefecţi. Persoanele numite în funcţia de prefect sau subprefect îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Codul administrativ”, a transmis Guvernul printr-un comunicat de presă.

Guvernul a aprobat schimbarea prefecților din peste 30 de județe și din municipiul București.

Alba: Nicolae Albu

Arad: Mihai Pașca

Argeș: Darius-Sebastian Nedelcu

Bacău: Andreea Negru

Bihor: Marcel-Daniel Dragoș

Bistrița-Năsăud: Nechita-Stelian Dolha

Botoșani: Raluca-Ștefania Curelariu

Brăila: Florin-Sergiu Dobrescu

Buzău: Leonard Dimian

Caraș-Severin: Cristian Gâfu

Cluj: Maria Forna

Constanța: Adrian-Teodor Picoiu

Dâmbovița: Marius Calomfirescu

Dolj: Eugen-Costel Călinoiu

Gorj: Corneliu Răducan-Morega

Hunedoara: Lörincz Széll

Ialomița: Mihai-Andrei Tănăsescu

Iași: Constantin Dolachi-Pelin

Maramureș: Rudolf Stauder

Mehedinți: Cristinel Pavel

Neamț: Maria Apostol

Olt: Ștefan Nicolae

Prahova: Daniel Nicodim

Sălaj: Cristian-Claudiu Bîrsan

Sibiu: Mircea-Dorin Crețu

Suceava: Bogdan-George Păstrăv

Teleorman: Valentina-Veronica Mitran-Piticu-Niculae

Timiș: Paul Finta

Tulcea: Eugen Terente

Vaslui: Andrei Șerban

Vrancea: Liviu-George Macovei

București: Andrei Nistor

Subprefecții eliberați din funcție

Au fost aprobate și schimbări la nivelul funcțiilor de subprefect, în mai multe județe.

Brașov: Daniela Olariu

Cluj: Flaviu-Dacian Udrea

Constanța: Dumitru Paris

Covasna: Szilárd Dulanyi-Balogh

Dâmbovița: Teodor-Viorel Rădoi

Galați: Marius-Constantin Celmare

Giurgiu: Ionuț-Ciprian Alexandru

Harghita: Bogdan-Sebastian Burjan-Andrei și Marius Țepeluș

Iași: Iulian-Florin Bucșă

Ilfov: Cristian Stamate

Maramureș: Margareta-Ildiko Petruț

Neamț: Iulian Jugan

Olt: Adrian Mihai

Prahova: Lucian Moise și Marius Soare

Satu Mare: Cristian-Valer Beseni

Sibiu: Andra-Maria Albu

Timiș: Liliana Oneț

Vâlcea: Victor-George Stănculescu

Odată cu eliberarea din funcție a vechilor reprezentanți, Executivul a aprobat numirea unor noi prefecți.

Alba: Corneliu Mureșan

Arad: Marius-Mircea Sulincean

Bacău: Valentin Ivancea

Bihor: Emilian Pavel

Bistrița-Năsăud: Teofil-Iulian Cioarba

Botoșani: Dan-Constantin Șlincu

Brăila: Iulian Timofei

Buzău: Liliana Sbîrnea

Caraș-Severin: Ioan Dragomir

Cluj: Alexandru Cordoș

Constanța: Decebal Făgădău

Dâmbovița: Marian Tănase

Dolj: Dumitru-Cosmin Durle

Gorj: Șerban Predescu

Hunedoara: Maria Ștefănie

Ialomița: Constantin Marin

Maramureș: Florian-Valeriu Sălăjeanu

Mehedinți: Constantin-Alin Isuf

Neamț: Vlad Grigorean

Olt: Emil-Florin Albotă

Prahova: Nicoleta-Cătălina Bozianu

Sălaj: Dorin-Alexandru Pura

Sibiu: Gheorghe-Florian Giubega

Suceava: Traian Andronachi

Teleorman: Benone Rababoc

Timiș: Radu-Adrian Pau

Tulcea: Doru Moscu

Vaslui: Eduard-Andrei Popica

Vâlcea: Mihai Oprea

Guvernul a aprobat și numirea unor noi subprefecți în mai multe județe și în municipiul București.

Bacău: Olimpiu-Adrian Tulpan

Covasna: Sebastian Cucu și Marian Pistol

Dâmbovița: Ionuț-Constantin Constantin

Harghita: Zsombor-Gabriel Dimen și Isabela Prodan

Hunedoara: Lörincz Széll

Mureș: Alexandru Cîmpeanu și Cornel-Cristian Vulc

Prahova: Robert-Paul-Dimitrios Lungu și Mircea-Adi Tănase

Satu Mare: Vasile Bercea și Mihai-Radu Iancu

Vrancea: Cristian-Eugen Spătaru

București: Valeriu-Nicolae Șuhan

Schimbările au loc după învestirea Guvernului Luca Niculescu, care a primit voturile parlamentarilor PNL și UDMR, deși cele două formațiuni au anunțat că nu vor participa la guvernare.