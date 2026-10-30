Schimbări în administrația locală după învestirea noului Guvern. Zeci de prefecți și subprefecți au fost înlocuiți
- Mădălina Sfrijan
- 30 octombrie 2026, 19:47
Guvernul a aprobat, vineri, 30 octombrie, o serie de hotărâri prin care zeci de prefecți și subprefecți au fost eliberați din funcții și înlocuiți cu noi reprezentanți. Schimbările au loc după învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu, în condițiile în care PNL și USR au renunțat la mai multe funcții din administrația publică după ce au decis să nu intre la guvernare.
Guvernul a făcut schimbări în peste 30 de județe. Lista noilor prefecți și subprefecți
Executivul a prezentat lista persoanelor retrase din funcții, precum și numele celor care vor ocupa posturile de prefecți și subprefecți.
„Guvernul a aprobat o serie de hotărâri prin care au fost eliberaţi din funcţie şi numiţi mai mulţi prefecţi şi subprefecţi. Persoanele numite în funcţia de prefect sau subprefect îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Codul administrativ”, a transmis Guvernul printr-un comunicat de presă.
Prefecții eliberați din funcție
Guvernul a aprobat schimbarea prefecților din peste 30 de județe și din municipiul București.
Alba: Nicolae Albu
Arad: Mihai Pașca
Argeș: Darius-Sebastian Nedelcu
Bacău: Andreea Negru
Bihor: Marcel-Daniel Dragoș
Bistrița-Năsăud: Nechita-Stelian Dolha
Botoșani: Raluca-Ștefania Curelariu
Brăila: Florin-Sergiu Dobrescu
Buzău: Leonard Dimian
Caraș-Severin: Cristian Gâfu
Cluj: Maria Forna
Constanța: Adrian-Teodor Picoiu
Dâmbovița: Marius Calomfirescu
Dolj: Eugen-Costel Călinoiu
Gorj: Corneliu Răducan-Morega
Hunedoara: Lörincz Széll
Ialomița: Mihai-Andrei Tănăsescu
Iași: Constantin Dolachi-Pelin
Maramureș: Rudolf Stauder
Mehedinți: Cristinel Pavel
Neamț: Maria Apostol
Olt: Ștefan Nicolae
Prahova: Daniel Nicodim
Sălaj: Cristian-Claudiu Bîrsan
Sibiu: Mircea-Dorin Crețu
Suceava: Bogdan-George Păstrăv
Teleorman: Valentina-Veronica Mitran-Piticu-Niculae
Timiș: Paul Finta
Tulcea: Eugen Terente
Vaslui: Andrei Șerban
Vrancea: Liviu-George Macovei
București: Andrei Nistor
Subprefecții eliberați din funcție
Au fost aprobate și schimbări la nivelul funcțiilor de subprefect, în mai multe județe.
Brașov: Daniela Olariu
Cluj: Flaviu-Dacian Udrea
Constanța: Dumitru Paris
Covasna: Szilárd Dulanyi-Balogh
Dâmbovița: Teodor-Viorel Rădoi
Galați: Marius-Constantin Celmare
Giurgiu: Ionuț-Ciprian Alexandru
Harghita: Bogdan-Sebastian Burjan-Andrei și Marius Țepeluș
Iași: Iulian-Florin Bucșă
Ilfov: Cristian Stamate
Maramureș: Margareta-Ildiko Petruț
Neamț: Iulian Jugan
Olt: Adrian Mihai
Prahova: Lucian Moise și Marius Soare
Satu Mare: Cristian-Valer Beseni
Sibiu: Andra-Maria Albu
Timiș: Liliana Oneț
Vâlcea: Victor-George Stănculescu
Cine sunt noii prefecți numiți de Guvern
Odată cu eliberarea din funcție a vechilor reprezentanți, Executivul a aprobat numirea unor noi prefecți.
Alba: Corneliu Mureșan
Arad: Marius-Mircea Sulincean
Bacău: Valentin Ivancea
Bihor: Emilian Pavel
Bistrița-Năsăud: Teofil-Iulian Cioarba
Botoșani: Dan-Constantin Șlincu
Brăila: Iulian Timofei
Buzău: Liliana Sbîrnea
Caraș-Severin: Ioan Dragomir
Cluj: Alexandru Cordoș
Constanța: Decebal Făgădău
Dâmbovița: Marian Tănase
Dolj: Dumitru-Cosmin Durle
Gorj: Șerban Predescu
Hunedoara: Maria Ștefănie
Ialomița: Constantin Marin
Maramureș: Florian-Valeriu Sălăjeanu
Mehedinți: Constantin-Alin Isuf
Neamț: Vlad Grigorean
Olt: Emil-Florin Albotă
Prahova: Nicoleta-Cătălina Bozianu
Sălaj: Dorin-Alexandru Pura
Sibiu: Gheorghe-Florian Giubega
Suceava: Traian Andronachi
Teleorman: Benone Rababoc
Timiș: Radu-Adrian Pau
Tulcea: Doru Moscu
Vaslui: Eduard-Andrei Popica
Vâlcea: Mihai Oprea
Noii subprefecți
Guvernul a aprobat și numirea unor noi subprefecți în mai multe județe și în municipiul București.
Bacău: Olimpiu-Adrian Tulpan
Covasna: Sebastian Cucu și Marian Pistol
Dâmbovița: Ionuț-Constantin Constantin
Harghita: Zsombor-Gabriel Dimen și Isabela Prodan
Hunedoara: Lörincz Széll
Mureș: Alexandru Cîmpeanu și Cornel-Cristian Vulc
Prahova: Robert-Paul-Dimitrios Lungu și Mircea-Adi Tănase
Satu Mare: Vasile Bercea și Mihai-Radu Iancu
Vrancea: Cristian-Eugen Spătaru
București: Valeriu-Nicolae Șuhan
Schimbările au loc după învestirea Guvernului Luca Niculescu, care a primit voturile parlamentarilor PNL și UDMR, deși cele două formațiuni au anunțat că nu vor participa la guvernare.