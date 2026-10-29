Premierul Luca Niculescu a anunțat că Executivul urmează să adopte, la următoarea ședință, o decizie privind rectificările necesare pentru reluarea finanțărilor în domeniile prioritare, în special în sănătate. Șeful Guvernului a declarat că, în perioada următoare, va fi prezentată situația financiar-bugetară a României, pe baza căreia va fi pregătită o nouă rectificare bugetară.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment dedicat unui spital construit integral din fonduri europene, care va fi preluat în administrare de Institutul „Marius Nasta”.

„Astăzi am decis, după discuțiile pe care le-am avut și cu președintele PSD, domnul Sorin Grindeanu, și, evident, cu ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare”, a declarat premierul.

În perioada imediat următoare, Executivul va prezenta datele privind situația finanțelor publice și va începe pregătirea următoarei rectificări bugetare.

Potrivit premierului, modificările vor fi stabilite în funcție de informațiile financiar-bugetare disponibile, în condițiile în care România se confruntă cu presiuni asupra bugetului.

În acest context, șeful Guvernului a indicat sănătatea printre domeniile pentru care trebuie asigurată continuitatea finanțării.

Luca Niculescu a declarat că problemele bugetare nu ar trebui să afecteze accesul pacienților la tratamente și nici activitatea personalului medical. Premierul a vorbit despre necesitatea continuării investițiilor în spitale, extinderii serviciilor medicale și pregătirii angajaților din sistemul sanitar.

„Fondurile alocate sănătății, construirea spitalelor, dezvoltarea serviciilor medicale și pregătirea personalului sanitar nu trebuie considerate cheltuieli. Sunt investiții pe termen lung în viitorul națiunii române”, a afirmat Luca Niculescu.

Șeful Executivului a făcut referire și la nivelul finanțării sistemului sanitar din România, comparativ cu cel din alte state europene.

Acesta a invocat un studiu publicat anul trecut de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), potrivit căruia cheltuielile pentru sănătate calculate pe cap de locuitor în România reprezintă aproximativ jumătate din media europeană.

În declarațiile sale, Luca Niculescu a susținut că România trebuie să urmărească practicile europene în domeniul sănătății, în special în ceea ce privește modernizarea infrastructurii medicale, prevenția și accesul populației la medicamente.

Premierul a făcut referire și la consecințele pe care finanțarea insuficientă a serviciilor medicale le poate avea asupra populației.

Printre problemele menționate s-au numărat creșterea numărului persoanelor care suferă de boli cronice, dificultățile întâmpinate de pacienți, decesele care ar putea fi evitate și retragerea prematură din activitate a unor persoane din cauza problemelor de sănătate.

Luca Niculescu a mai declarat că autoritățile trebuie să păstreze echilibrul finanțelor publice, fără să piardă din vedere efectele deciziilor bugetare asupra serviciilor de care depind cetățenii.