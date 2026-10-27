Premierul României, Luca Niculescu, le-a promis investitorilor români din Republica Moldova sprijinul Guvernului de la București pentru dezvoltarea proiectelor de afaceri și extinderea pe piețele externe. Oficialul a declarat că susținerea companiilor românești care investesc peste hotare este unul dintre obiectivele noului Executiv. El a subliniat că relațiile economice dintre cele două state au și o miză strategică, nu doar comercială.

Declarațiile au fost făcute marți, 27 octombrie, la Chișinău, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții companiilor românești care desfășoară proiecte în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în timpul primei vizite externe a premierului român de la preluarea mandatului.

Luca Niculescu a evidențiat amploarea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate la întrevedere, schimburile comerciale dintre cele două țări se apropie de 4,5 miliarde de euro. În același timp, investițiile companiilor românești au contribuit la crearea a aproximativ 12.000 de locuri de muncă în Republica Moldova.

Premierul a apreciat rezultatele obținute de antreprenorii români și a spus că investițiile lor au o importanță care depășește indicatorii economici.

„Prezența dumneavoastră aici nu înseamnă numai cifre, deși cifrele sunt foarte importante. Am aflat că avem schimburi comerciale de aproape patru miliarde și jumătate de euro. Este o cifră pe care nu o avem cu foarte multe state. Felicitări! Am aflat că ați creat 12.000 de locuri de muncă. Felicitări încă o dată!”, a afirmat Luca Niculescu.

Șeful Guvernului de la București a subliniat că investițiile trebuie să fie profitabile pentru companii, dar contribuie și la consolidarea relației bilaterale.

„Acestea sunt investiții care sigur trebuie să aducă profit, dar sunt și investiții care înseamnă elemente strategice pentru relația bilaterală”, a declarat premierul român.

În discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri, Luca Niculescu a prezentat și direcțiile economice urmărite de Guvernul de la București. Printre priorități se numără relansarea economiei, atragerea investițiilor, echilibrarea bugetului de stat și sprijinirea companiilor românești care vor să se extindă pe piețele externe.

Premierul a dat asigurări că Executivul nu își propune să majoreze taxele și impozitele. În schimb, autoritățile vor urmări o colectare mai eficientă a veniturilor la buget și o utilizare mai atentă a banilor publici.

„Nu dorim să creștem taxele și impozitele. Analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul Guvernului. Consolidarea fiscală, pentru noi, nu înseamnă neapărat creșterea taxelor, înseamnă să oprim risipa, să cheltuim mai bine banul public, înseamnă o mai bună colectare”, a afirmat Luca Niculescu.

Oficialul a amintit că România se numără printre țările care colectează cel mai puțin la bugetul de stat. El a spus că autoritățile vor lucra la îmbunătățirea acestui proces, împreună cu ministrul Finanțelor și ceilalți membri ai Guvernului.

În același timp, premierul a menționat că dezvoltarea capitalului și crearea unor condiții favorabile pentru investiții sunt esențiale pentru economie. În opinia sa, investitorii au nevoie de reguli clare și de un mediu de afaceri previzibil.

Luca Niculescu a insistat asupra necesității de a asigura stabilitate și predictibilitate pentru companiile care investesc în România sau în străinătate. El a declarat că aceste condiții sunt importante pentru antreprenorii care trebuie să își planifice activitatea și să își asume riscuri pe termen lung.

Premierul a menționat că, după aproape șase luni de criză politică, România are din nou un Guvern cu puteri depline. El a subliniat că Executivul va urmări și dezvoltarea sectoarelor strategice, stimularea inovării și protejarea capitalului românesc.

„Consolidarea fiscală înseamnă și alte chestiuni foarte importante, chiar dacă uneori vorbim mai puțin despre ele, dar înseamnă predictibilitate, extrem de importantă atunci când vrei să atragi un investitor, înseamnă stabilitate, și este bine că după aproape șase luni de criză politică avem un Guvern cu puteri depline”, a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să creeze și pârghii de dezvoltare pentru domeniile strategice, astfel încât companiile să poată investi și să își extindă activitatea.

În cadrul întrevederii, Luca Niculescu a vorbit și despre dificultățile cu care se confruntă antreprenorii care decid să investească într-o altă țară. Premierul a apreciat faptul că aceștia își asumă riscuri și continuă să dezvolte proiecte în Republica Moldova.

„Sunt profund impresionat și de cuvântul pe care l-ați folosit, reziliență, dar nu este singurul. Aș mai adăuga câteva: îndrăzneală, temeritate, faptul că vă asumați riscul unui antreprenor. Asta faceți și este foarte bine”, a afirmat oficialul.

Premierul a spus că a analizat activitatea companiilor participante la discuții. El a subliniat că dorește să înțeleagă mai bine preocupările și planurile acestora, precum și modul în care autoritățile române le pot sprijini.

Întâlnirea a fost dedicată identificării nevoilor investitorilor și consolidării cooperării economice dintre cele două state. Guvernul de la București își propune să susțină în continuare companiile românești care activează în Republica Moldova, iar sprijinul acordat acestora urmează să fie intensificat.

Premierul a amintit că, în ziua precedentă, a avut o discuție de aproximativ două ore cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, precum și cu reprezentanți ai companiilor și ai asociațiilor de afaceri.

Discuțiile au avut loc în contextul în care Guvernul de la București își stabilește prioritățile economice și măsurile pentru echilibrarea bugetului. Potrivit mesajului transmis investitorilor de la Chișinău, Executivul urmărește să combine consolidarea fiscală cu reducerea risipei, o colectare mai bună a veniturilor și crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea capitalului.

Pentru companiile românești prezente în Republica Moldova, sprijinul autorităților de la București este important în dezvoltarea proiectelor și în planificarea investițiilor. Premierul a transmis că susținerea acestora rămâne o prioritate a Guvernului.

Luca Niculescu se află marți, 27 octombrie, într-o vizită oficială în Republica Moldova. Programul său a început cu o întrevedere cu mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Antonie.

Ulterior, premierul a participat la o întâlnire de lucru la Consulatul General al României. Agenda a inclus și discuții cu personalul Ambasadei României, precum și cu reprezentanții mediului de afaceri românesc din Republica Moldova.

La ora 14:30, premierul român urma să se întâlnească cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Discuțiile bilaterale de la Guvern urmau să fie continuate de o reuniune în plen a delegațiilor celor două state. Pentru ora 15:30 era programată o conferință de presă comună.

Programul vizitei mai include deplasarea la Stația Electrică Chișinău și la linia electrică Vulcănești–Chișinău. Aceasta fiind o infrastructură energetică importantă pentru conectarea și consolidarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova.

De asemenea, premierul României urma să aibă întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta este programată pentru ora 17:00, și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, la ora 18:00.