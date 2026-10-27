Politica

Niculescu, prima vizită oficială la Chișinău. Se întâlnește cu Maia Sandu și Vasile Tofan

Niculescu, prima vizită oficială la Chișinău. Se întâlnește cu Maia Sandu și Vasile TofanLuca Niculescu. Sursă foto: gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Premierul României, Luca Niculescu, va efectua marți prima sa vizită oficială în străinătate, la Chișinău, unde va avea întrevederi cu omologul său moldovean, Vasile Tofan, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Luca Niculescu, vizită la Chișinău

Programul vizitei include întâlniri cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează investiții în Republica Moldova, precum și discuții cu personalul Ambasadei și Consulatului General al României de la Chișinău.

Premierul se va întâlni și cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Potrivit programului oficial, Luca Niculescu se va întâlni la ora 10:00 cu personalul Consulatului General al României, iar la 10:45 va avea o întrevedere cu IPS Antonie.

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La ora 11:50 este programată întâlnirea cu angajații Ambasadei României, urmată, la 12:30, de discuțiile cu reprezentanții companiilor românești care investesc peste Prut.

Primire oficială la Guvernu Republicii Moldova

Primirea oficială la sediul Guvernului Republicii Moldova este prevăzută pentru ora 14:25. Ceremonia va include garda de onoare, urmată de o discuție tête-à-tête între cei doi premieri și de o reuniune în plen a delegațiilor.

La ora 15:30, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor susține o conferință comună de presă.

Vasile Tofan, premier

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

La 16:15, cei doi oficiali vor vizita Stația Electrică Chișinău și linia Vulcănești–Chișinău.

Ulterior, premierul român se va întâlni cu Igor Grosu, la ora 17:00, și cu Maia Sandu, la ora 18:00, la sediul Președinției Republicii Moldova.

Luca Niculescu și Vasile Tofan au vorbit la telefon

Vizita a fost stabilită în urma unei convorbiri telefonice dintre cei doi premieri, după preluarea mandatului de către Luca Niculescu. Acesta a declarat că își propune să accelereze proiectele comune și să identifice noi inițiative pentru securitatea și prosperitatea cetățenilor.

La rândul său, Vasile Tofan a afirmat că România reprezintă un partener de încredere și oferă sprijin constant Republicii Moldova în parcursul său european.

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