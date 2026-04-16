Republica Moldova creează un serviciu dedicat relației cu România. Bucureștiul salută decizia Chișinăului

Republica Moldova creează un serviciu dedicat relației cu România, care va funcționa în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Decizia a fost aprobată în ședința Guvernului din 15 aprilie și face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri menite să consolideze diplomația și prezența externă a țării.

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a explicat că extinderea MAE este determinată de intensificarea relațiilor externe și de volumul tot mai mare de dosare gestionate.

„Participarea extinsă a Republicii Moldove la platforme multilaterale, precum ONU, Consiliul Europei, OSCE, NATO, a generat un ritm accelerat al activităților și responsabilităților diplomatice. Doar în anul 2025, MAE a gestionat aproape 100 de vizite ale demnitarilor străini în Republica Moldova și a sprijinit pregătirea a aproape 250 de vizite ale oficialelor moldoveni peste hotare, precum și organizarea unor evenimente internaționale de anvergură”, a invocat Mihai Popșoi.

Executivul a decis instituirea funcțiilor de atașat militar și ofițeri de legătură în mai multe misiuni diplomatice ale Republicii Moldova.

„Proiectul prevede, de asemenea, instituirea funcțiilor de atașat militar și ofițeri de legătură în cadrul ambasadelor Republicii Moldova în Ucraina, Republica Franceză, Republica Polonă, Republica Federală Germania, România, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”, a specificat vicepremierul.

Un alt proiect aprobat vizează preluarea de către MAE a responsabilității pentru promovarea diplomației economice, inclusiv prin detașarea de specialiști în domeniul comercial în cadrul ambasadelor.

„Obiectivul principal urmărit constă în dezvoltarea unui sistem de diplomație economică strategic coordonat, sub egida MAE, care să asigure consolidarea capacității statului de a-și promova mai eficient interesele comerciale și investiționale în plan extern și alinierea cadrului normativ la bunele practicii europene”, a declarat Mihai Popșoi.

Ambasada României la Chișinău a salutat decizia autorităților moldovenești, subliniind importanța instituționalizării relației bilaterale.

Potrivit misiunii diplomatice, inițiativa reflectă maturitatea parteneriatului și necesitatea unei coordonări mai eficiente într-un context regional și european tot mai dinamic.

„România rămâne un susținător ferm al eforturilor de modernizare și reformă ale Republicii Moldova, iar consolidarea capacității instituționale a Ministerului Afacerilor Externe contribuie direct la atingerea obiectivelor comune, în special în procesul de integrare europeană”, se arată într-o postare publicată pe Facebook.

Totodată, echipa MAE va fi extinsă cu 35 de angajați, iar în misiunile diplomatice vor fi desemnați șapte consilieri responsabili de relația cu diaspora și gestionarea asistenței externe.

Autoritățile susțin că aceste măsuri vor contribui la consolidarea diplomației moldovenești și la creșterea prezenței economice a țării peste hotare.