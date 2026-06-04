Babele este un sat din localitatea Sofian-Trubaiovca, raionul Ismail, regiunea Odessa, Ucraina. Ea făcut parte până în 1812 din Principatul Moldovei.

Din 1812 până în 1856 și din 1878, a făcut parte din Imperiul Rus. A făcut parte din Moldova în perioada 1856-1878. Din 1918 până în 1940 și din 1941 până în 1944, a făcut parte din România, în județul interbelic Ismail. Din 1940-1941 și din 1941 până în 1991, a făcut parte din URSS, RSS Ucraineană. Localitatea este la 36 m deasupra nivelului mării, în nord-estul raionului Ismail, pe malul lacului Ialpug, la 20 km nord-est de orașul Ismail, centrul raional. Localitatea s-a numit General Alexandru Averescu în perioada interbelică. Din 1947, localitatea a purtat numele Ozerne.

Mareșaul Alexandru Averescu a văzut lumina zilei în Basarabia de Sud (Bugeac), în Babele, județul Ismail, în data de 9 martie 1859. Atunci, localitatea făcea parte din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești.

A urcat constant și rapid treptele ierarhiei militare: sublocotenent (1881), căpitan (1889), maior (1894), locotenent-colonel (1898) general de brigadă (1906), general de divizie (1912), general de corp de armată (1917), mareșal (14 iunie 1930). Asta în ciuda diferendelor personale pe care Averescu le-a avut cu generalul Constantin Prezan șeful Marelui Cartier General al Armatei Române.

După Marele Război, Mareșalul Alexandru Averescu s-a implicat în salvarea Basarabiei din ghearele contrarevoluției și anarhiei bolșevice. Armata Română a trecut Prutul la cererea conducerii Sfatului Țării de la Chișinău. A securizat infrastructura militară a Basarabiei și a peveni abuzurile trupelor țariste lovite de anarhie asupra populației românești. După Marele Război, Mareșalul Alexandru Averescu a fondat la cererea liderului PNL Ionel Brătianu, Liga Poporului. Mareșalul Alexandru Averescu a devnit Președinte al Consiliului de Miniștri de trei ori: ianuarie-martie 1918, 1920-1921, 1926-1927.

Mareșalul Averescu a reușit să facă tranziția de la Vechiul Regat la România Mare. Vorbim de o tranziție de la guvernarea de război, la guvernarea democratică. Aceasta s-a consolidat apoi prin Guvernul Ionel Brătianu. Acesta a funcționat în perioada 1922-1926. Atunci s-a adoptat Constituția din 1923. Reforma agrară din 1921 a fost considerată ca fiind meritul exclusiv al eforturilor lui din perioada Marelui Război de Reîntregire. A fost cea mai radicală și cuprinzătoare reformă agrară din Sud-Estul Europei.

Eugen Tomac s-a născut la Babele pe 27 iunie 1981. A venit în România ca elev-bursier în 1998. Era vorba de bursele statului român pentru românii din afara granițelor. A urmat Facultatea de Istorie a Universității din București, în perioada 1999-2003 și studii aprofundate în perioada 2003-2004.

Eugen Tomac s-a specializat în problematica românilor din Basarabia, a studiat rusificarea și sovietizarea Basarabiei. A publicat articole de istoria Basarabiei la ”Magazin Istoric”. A urmat o carieră politică de consilier prezidențial, secretar de stat, deputat și europarlamentar. A îndeplinit și funcția de Președinte al Partidului Mișcarea Populară.

Alexandru Averescu și Eugen Tomac sunt, așadar, cei doi Prim Miniștri născuți la Babele-Ismail. Ambii politicieni au fost nominalizați în vremuri grele. Erau vremuri complicate pe plan internațional în vremea lui Averescu. România ieșea din Primul Război Mondial după o pace umilitoare separată și după 2 ani de ocupație a Puterilor Centrale.

Eugen Tomac s-a format în România aflată în tranziție, pe drumul euro-atlantic. Acum, România este în proximitatea unui război la granițele de nord și de sud-est. Localitatea natală a Premierului desemnat Eugen Tomac, Babele este într-o zonă intens bombardată de către Federația Rusă/