Babele, localitatea din Bugeac care a dat României doi Prim-Miniștri
- Florian Olteanu
- 4 iunie 2026, 20:58
Babele este un sat din localitatea Sofian-Trubaiovca, raionul Ismail, regiunea Odessa, Ucraina. Ea făcut parte până în 1812 din Principatul Moldovei.
Din 1812 până în 1856 și din 1878, a făcut parte din Imperiul Rus. A făcut parte din Moldova în perioada 1856-1878. Din 1918 până în 1940 și din 1941 până în 1944, a făcut parte din România, în județul interbelic Ismail. Din 1940-1941 și din 1941 până în 1991, a făcut parte din URSS, RSS Ucraineană. Localitatea este la 36 m deasupra nivelului mării, în nord-estul raionului Ismail, pe malul lacului Ialpug, la 20 km nord-est de orașul Ismail, centrul raional. Localitatea s-a numit General Alexandru Averescu în perioada interbelică. Din 1947, localitatea a purtat numele Ozerne.
Babele - localitatea unde s-a născut Mareșalul Alexandru Averescu
Mareșaul Alexandru Averescu a văzut lumina zilei în Basarabia de Sud (Bugeac), în Babele, județul Ismail, în data de 9 martie 1859. Atunci, localitatea făcea parte din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești.
A urcat constant și rapid treptele ierarhiei militare: sublocotenent (1881), căpitan (1889), maior (1894), locotenent-colonel (1898) general de brigadă (1906), general de divizie (1912), general de corp de armată (1917), mareșal (14 iunie 1930). Asta în ciuda diferendelor personale pe care Averescu le-a avut cu generalul Constantin Prezan șeful Marelui Cartier General al Armatei Române.
După Marele Război, Mareșalul Alexandru Averescu s-a implicat în salvarea Basarabiei din ghearele contrarevoluției și anarhiei bolșevice. Armata Română a trecut Prutul la cererea conducerii Sfatului Țării de la Chișinău. A securizat infrastructura militară a Basarabiei și a peveni abuzurile trupelor țariste lovite de anarhie asupra populației românești. După Marele Război, Mareșalul Alexandru Averescu a fondat la cererea liderului PNL Ionel Brătianu, Liga Poporului. Mareșalul Alexandru Averescu a devnit Președinte al Consiliului de Miniștri de trei ori: ianuarie-martie 1918, 1920-1921, 1926-1927.
Mareșalul Averescu a reușit să facă tranziția de la Vechiul Regat la România Mare. Vorbim de o tranziție de la guvernarea de război, la guvernarea democratică. Aceasta s-a consolidat apoi prin Guvernul Ionel Brătianu. Acesta a funcționat în perioada 1922-1926. Atunci s-a adoptat Constituția din 1923. Reforma agrară din 1921 a fost considerată ca fiind meritul exclusiv al eforturilor lui din perioada Marelui Război de Reîntregire. A fost cea mai radicală și cuprinzătoare reformă agrară din Sud-Estul Europei.
Babele - locul de naștere al Primului Ministru desemnat Eugen Tomac
Eugen Tomac s-a născut la Babele pe 27 iunie 1981. A venit în România ca elev-bursier în 1998. Era vorba de bursele statului român pentru românii din afara granițelor. A urmat Facultatea de Istorie a Universității din București, în perioada 1999-2003 și studii aprofundate în perioada 2003-2004.
Eugen Tomac s-a specializat în problematica românilor din Basarabia, a studiat rusificarea și sovietizarea Basarabiei. A publicat articole de istoria Basarabiei la ”Magazin Istoric”. A urmat o carieră politică de consilier prezidențial, secretar de stat, deputat și europarlamentar. A îndeplinit și funcția de Președinte al Partidului Mișcarea Populară.
Alexandru Averescu și Eugen Tomac, funcții importante în vremuri grele
Alexandru Averescu și Eugen Tomac sunt, așadar, cei doi Prim Miniștri născuți la Babele-Ismail. Ambii politicieni au fost nominalizați în vremuri grele. Erau vremuri complicate pe plan internațional în vremea lui Averescu. România ieșea din Primul Război Mondial după o pace umilitoare separată și după 2 ani de ocupație a Puterilor Centrale.
Eugen Tomac s-a format în România aflată în tranziție, pe drumul euro-atlantic. Acum, România este în proximitatea unui război la granițele de nord și de sud-est. Localitatea natală a Premierului desemnat Eugen Tomac, Babele este într-o zonă intens bombardată de către Federația Rusă/