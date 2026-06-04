Adunare cu rol consultativ pentru întreaga Biserică Greco-Catolică. Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Claudiu Lucian Pop, a anunțat joi, la Blaj, intenția de a convoca Adunarea Arhiepiscopală Majoră, după ce a obținut consimțământul Sinodului Episcopilor. Decizia vine în contextul dezbaterilor privind provocările cu care se confruntă Biserica în prezent.

Claudiu Lucian Pop a prezentat această intenție în cadrul Sfintei Liturghii celebrate joi seară în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

Arhiepiscopul Major a explicat că schimbările sociale și culturale, dezvoltarea inteligenței artificiale, transmiterea credinței către tineri și familii, revitalizarea comunităților parohiale, formarea clerului și relațiile ecumenice reprezintă teme care necesită o analiză amplă la nivelul întregii Biserici.

„Astăzi, ne aflăm într-un moment de răscruce. Pe care trebuie să-l privim cu realism şi curaj. Transformările sociale şi culturale, dezvoltarea inteligenţei artificiale, transmiterea credinţei către tineri şi familii, revitalizarea parohiilor, formarea clerului, coresponsabilitatea laicilor, raportul cu statul şi relaţiile ecumenice sunt provocări majore care cer discernământul matur al Sinodului. Toate acestea pot fi sintetizate într-o întrebare fundamentală: Cum poate Biserica Greco-Catolică să transmită credinţa, să-şi trăiască identitatea şi să fie misionară în condiţiile lumii de astăzi? Costurile ascunse ale bătrâneții. Provocarea cu care se confruntă milioane de femei după pensionare Trump a întrerupt brusc un interviu NBC după un schimb tensionat de replici Identificarea unui răspuns adecvat revine în mod propriu responsabilităţilor Sinodului. Totuşi, complexitatea provocărilor actuale cere episcopilor o consultare amplă, a preoţilor, a persoanelor consacrate şi a laicilor, astfel încât întregul popor al lui Dumnezeu să fie reprezentat într-o reflecţie comună asupra prezentului şi viitorului Bisericii", a spus Preafericitul Părinte Claudiu.

În discursul său, Arhiepiscopul Major a amintit de primele trei Concilii Provinciale, organizate în 1872, 1882 și 1900, precum și de Conciliul Provincial al IV-lea, desfășurat între 1997 și 2000, la care au participat clerici, persoane consacrate și laici.

Potrivit acestuia, provocările actuale nu mai pot fi abordate separat de fiecare eparhie, fiind necesară o viziune comună la nivelul întregii Biserici.

„Ţinând seama de importanţa acestor Concilii, dar şi de faptul că astăzi nu este suficient ca fiecare eparhie să răspundă izolat propriilor dificultăţi, deoarece multe dintre provocările actuale ating întreaga Biserică şi cer o viziune comună, vă împărtăşesc o intenţie, pe care am avut-o astăzi împreună cu episcopii, şi anume aceea de a convoca o Adunare Arhiepiscopală Majoră a Bisericii noastre", a spus Claudiu Lucian Pop.

Arhiepiscopul Major a prezentat și baza canonică a inițiativei, arătând că aceasta se sprijină pe prevederile Codului Canoanelor Bisericilor Orientale.

El a anunțat că a solicitat și a primit acordul episcopilor sinodali pentru demararea acestui proces.

„Am bucuria să vă spun că am solicitat astăzi Prea Sfinţiilor lor episcopii sinodali consimţământul, şi l-am primit, pentru acest demers eclezial. Sunt convins că întrunirea Adunării Arhiepiscopale Majore, prin crearea unui cadru eclezial legitim de ascultare a experienţelor concrete din eparhii şi de exercitare a discernământului comunitar, va sprijini Sinodul Episcopilor în asumarea deciziilor necesare reînnoirii pastorale, disciplinare şi misionare a sfintei noastre Biserici. Totodată, un astfel de moment de discernământ colectiv, la lumina Spiritului Sfânt, ne va ajuta să răspundem la o mai bună organizare a Bisericii noastre", a mai spus Arhiepiscopul Major.

Joi și vineri, la Blaj, se desfășoară sesiunea ordinară de primăvară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

La deschiderea lucrărilor participă și Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova, Giampiero Gloder. Episcopii membri ai Sinodului și reprezentantul Vaticanului au luat parte joi seară la Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de Claudiu Lucian Pop.

Claudiu Lucian Pop a fost ales Arhiepiscop Major în noiembrie 2025, după decesul Cardinalului Lucian Mureșan, survenit la 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani.