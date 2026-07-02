Schismă deschisă în Biserica Catolică. Mii de oameni s-au adunat într-un sat mic din Elveția pentru a asista la hirotonirea a patru noi episcopi catolici, în ciuda unui apel al Papei Leon al XIV-lea, potrivit BBC.

Cei patru, unul din Statele Unite, unul din Elveția și doi din Franța, sunt membri ai controversatei Societăți Sfântul Pius al X-lea (FSSPX), cunoscută uneori și sub numele de Lefebrvistes, după fondatorul FSSPX, Marcel Lefebvre.

Societatea respinge reforme moderniste cheie introduse de Vatican în anii 1960 și 1970, inclusiv permisiunea de a ține Liturghii în limbile vorbite de congregație, în loc de latină.

Papa Leon a făcut un apel de ultim moment liderilor FSSPX la începutul acestei săptămâni să nu continue cu hirotonirea, descriind-o ca un „act schismatic”, care ar putea „sfâșia veșmântul fără cusături al lui Hristos”.

Dar miercuri dimineață, sub un cer alpin rece și gri, societatea l-a sfidat pe Papă – considerat de milioane de catolici drept reprezentantul lui Dumnezeu pe Pământ – și a continuat cu hirotonirea.

Cel puțin 15.000 de oameni s-au adunat în Écône pentru a privi sute de preoți în robe – purtând lumânări și cruci și arzând tămâie – cum înaintau prin sat spre o pășune unde fusese instalat un cort mare.

Acolo, cei patru candidați la funcția de episcop s-au prosternat în fața unui altar, cu capetele îngropate în perne de catifea roșie. S-a ascultat muzică de orgă ceremonială, iar jurămintele de hirotonire au fost rostite, bineînțeles, în latină.

Însă pentru acești patru bărbați, timpul lor ca episcopi ar putea fi foarte scurt.

Ultima dată când Societatea a hirotonit noi episcopi, în 1988, aceștia au fost imediat excomunicați.

Deși Papa Benedict al XVI-lea a abrogat excomunicarea în 2009, într-o încercare nereușită de a remedia ruptura, se așteaptă ca Papa Leon să-i excludă pe noii episcopi din Biserica Catolică.

Pentru unii, obiecțiile Vaticanului față de FSSPX pot părea exagerate; la urma urmei, multe Biserici au ramuri separate, unele mai conservatoare decât altele. Însă hirotonirea de episcopi fără consimțământul Papei este considerată o încălcare gravă a unității Bisericii.

Diviziunea nu se referă doar la dorința FSSPX de a oficia Liturghia doar în latină.

FSSPX, fondată de controversatul arhiepiscop francez Marcel Lefebvre în 1970, a dorit întotdeauna să păstreze un fel de mistică medievală în care preoții, episcopii, cardinalii și Liturghia în sine sunt văzuți ca fiind cumva mai aproape de Dumnezeu și, prin urmare, separați de oamenii obișnuiți.

FSSPX a sfidat în mod constant Vaticanul în legătură cu multiple politici menite să facă Biserica mai accesibilă și mai egalitară, inclusiv stabilirea de legături cu alte religii, recunoașterea dreptului la libertate religioasă și participarea la dezbateri pe teme sociale și politice importante.

Chiar a obiectat la decizia Vaticanului de a-i face pe preoți să stea cu fața spre congregație atunci când țin Liturghie, preferând practica medievală de a sta cu fața spre altar, cu spatele la enoriași.

Superiorul General al FSSPX, Davide Pagliarani, a negat că ar fi încercat să susțină ruptura, spunând congregației din Écône că hirotonirea are loc „tocmai pentru că îl iubim pe Papă ca vicar al lui Hristos, ca cap al Bisericii... nu vrem să-l mai vedem pe Papă umilit, de partea falșilor păstori care reprezintă religiile false”.

Sfidarea reprezintă o provocare pentru Papa Leon, care este relativ nou în funcție.

Deși Societatea este mică, cu aproximativ 600.000 de adepți comparativ cu cei peste 1,4 miliarde de membri ai Bisericii Catolice, este acum reprezentată în zeci de țări, inclusiv în SUA, unde are un număr mare de adepți în Kansas.

Și FSSPX are în mod clar fonduri. Hirotonirea a fost transmisă în direct pe YouTube în șapte limbi.

Miilor de oameni care au venit să vadă evenimentul li s-au oferit șepci de baseball care comemorează „Écône2026”. Au existat chiar și pachete cadou inedite cu vin elvețian, care costau 92 de dolari (80 de lire sterline), fiecare sticlă etichetată cu o imagine a unei mitre, pălăria asemănătoare unei coroane a episcopului.

Așadar, deși Papa Leon a precizat clar că îi consideră pe noii episcopi nelegitimi și hirotonirea lor ca un atac clar la adresa Bisericii Catolice, s-ar putea să nu vrea să facă nimic mai mult pentru a agrava temuta schismă.