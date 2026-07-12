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Campionatul Mondial. Argentina a trecut de Elveția, scor 3-1. „Pumele” dau în semifinale peste Anglia

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Campionatul Mondial. Argentina a trecut de Elveția, scor 3-1. „Pumele” dau în semifinale peste Angliasursa: fifa.com
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Din cuprinsul articolului

Argentina s-a calificat cu emoţii în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal 2026, printr-o victorie în faţa Elveţiei, cu 3-1 (1-0, 1-1), după prelungiri, duminică dimineața, pe Kansas City Stadium, în ultimul sfert de finală al turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

A fost primul meci de la acest turneu în care starul și căpitanul Lionel Messi a fost mai puțin inspirat, însă coechipierii săi au ieșit la rampă în momentele critice. Golurile care au adus victoria sud-americanilor au fost marcate de Alexis Mac Allister, Julian Alvarez și Lautaro Martinez, în timp ce pentru europeni a punctat Dan Ndoye. Elvețienii au rezistat eroic și au trimis meciul în prelungiri, deși au fost obligați să joace aproximativ 50 de minute în inferioritate numerică.

În faza următoare a competiției, echipa Albiceleste va avea parte de un duel de foc. Argentina va înfrunta Anglia, pe 15 iulie, într-o partidă programată să se desfășoare la Atlanta.

sursa: Facebook

Campionatul Mondial. Argentina a trecut de Elveția, scor 3-1. „Pumele” dau în semifinale peste Anglia

Campioana mondială a început în forță confruntarea de pe Kansas City Stadium. Prima ocazie importantă a aparținut sud-americanilor în minutul 9, când șutul lui Mac Allister de la marginea careului a fost blocat de Freuler. La faza imediat următoare, în minutul 10, în urma celei de-a doua lovituri de colț executive de argentinieni, Lionel Messi l-a găsit excelent în careu pe același Mac Allister, care a reluat cu capul în plasă din șase metri.

După încasarea golului, Elveția a preluat controlul posesiei și a creat mari probleme defensivei adverse. Selecționata Nati a trecut de două ori pe lângă egalare în prima repriză. Mai întâi, Sow a testat vigilența lui Dibu Martinez cu un șut periculos de la 22 de metri, iar ulterior, portarul argentinian s-a remarcat din nou, blocându-l in extremis pe atacantul Embolo în minutul 32.

Egalare pe tabelă și o fază de arbitraj rară în camera VAR

Sud-americanii au revenit de la vestiare cu o atitudine ofensivă. Molina a trecut pe lângă gol în minutul 50, cu o execuție care a ocolit spațiul porții, iar două minute mai târziu, Alvarez a șutat periculos din marginea careului, însă Zakaria a intervenit salvator. Cu toate acestea, Elveția a devenit din ce în ce mai amenințătoare. Portarul Emiliano Martinez a fost nevoit să intervină salvator la loviturile de cap semnate de Embolo și Ndoye, opunându-se ulterior și la șutul expediat de Xhaka.

Insistența elvețienilor a dat roade în minutul 67. Dan Ndoye a dezvoltat o combinație rapidă cu Rodriguez și l-a învins pe Martinez cu o execuție plasată pe sub corpul portarului.

Faza meciului s-a petrecut însă în minutul 72, când s-a înregistrat o premieră pentru acest turneu. Centralul portughez Joao Pedro da Silva Pinheiro i-a acordat inițial un cartonaș galben lui Paredes pentru un presupus fault asupra lui Embolo în zona neutră. Arbitrii din camera VAR au sesizat imediat o situație de identitate greșită. După ce a analizat reluările video pe monitorul de la marginea terenului, arbitrul a anulat avertismentul acordat argentinianului și i-a arătat cartonașul galben lui Embolo pentru simulare. Cum atacantul elvețian mai avea un avertisment primit în prima repriză, acesta a fost eliminat.

Asaltul final și loviturile decisive din prelungiri

Deși au rămas în superioritate numerică, argentinienii au prestat un joc lent, iar Lionel Messi a fost anihilat cu succes de defensiva elvețiană. Chiar și așa, ocaziile au continuat să apară la poarta apărată de Kobel. Mac Allister a trimis pe lângă poartă în minutul 89, Messi a ratat ținta în prelungirile timpului regulamentar, iar Kobel a avut o paradă de zile mari la foarfeca laterală a lui Lisandro Martinez.

În cele două reprize de prelungiri, prospețimea rezervelor introduse de Lionel Scaloni a făcut diferența. Thiago Almada a ieșit rapid la rampă, obligându-l pe Kobel la o nouă intervenție grea, pentru ca apoi să lovească bara porții în minutul 95.

Portarul elvețian a fost din nou providențial în minutul 112, la un șut expediat de Messi de la 18 metri. Câteva secunde mai târziu, defensiva europeană a cedat: Julian Alvarez a primit o pasă de la Gonzalez și a trimis mingea direct în vinclu, cu un șut puternic de la aproximativ 20 de metri.

În ultimele minute, Elveția s-a aruncat în atac în căutarea golului de 2-2, fiind aproape să primească gol pe contraatac de la Messi, a cărui execuție a fost blocată de Xhaka. Lovitura de grație a fost aplicată în minutul 120+1. Pe un nou contraatac inițiat de Almada, portarul Kobel a respins în primă instanță, însă Lautaro Martinez a fost pe fază și a împins mingea în plasă, stabilind scorul final.

Pentru reprezentativa Argentinei, acest meci a consemnat o bornă istorică. A fost pentru a 13-a oară când selecționata Albiceleste a disputat prelungiri la un turneu de Cupă Mondială, ceea ce reprezintă un record absolut în istoria competiției.

Caseta tehnică a meciului

Scor final: Argentina - Elveţia 3-1 (1-0, 1-1), după prelungiri

Au marcat: Alexis Mac Allister (10), Julian Alvarez (112), Lautaro Martinez (120+1) / Dan Ndoye (67)

Stadion: Kansas City, Kansas City Stadium (Spectatori: 69.045)

Competiție: Cupa Mondială 2026 - sfert de finală

Echipele de start și rezervele utilizate:

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina (4. Gonzalo Montiel, 85), 13. Cristian Romero (19. Nicolas Otamendi, 106), 6. Lisandro Martinez, 3. Nicolas Tagliafico (15. Nicolas Gonzalez, 78) - 5. Leandro Paredes (21. Jose Manuel Lopez, 110) - 7. Rodrigo De Paul (22. Lautaro Martinez, 85), 24. Enzo Fernandez (16. Thiago Almada, 91), 20. Alexis Mac Allister - 10. Lionel Messi (căpitan), 9. Julian Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni.

Elveţia: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria (14. Ardon Jashari, 96), 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez (18. Eray Comert, 90+5) - 8. Remo Freuler (17. Ruben Vargas, 115), 10. Granit Xhaka (căpitan) - 15. Djibril Sow (3. Silvan Widmer, 86), 22. Fabian Rieder (23. Zeki Amdouni, 86), 11. Dan Ndoye (2. Miro Muheim, 86) - 7. Breel Embolo. Selecţioner: Murat Yakin.

Oficialii partidei:

Arbitru central: Joao Pedro da Silva Pinheiro; Asistenți: Bruno Miguel Alves de Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (toţi din Portugalia); Al patrulea oficial: Drew Fischer (Canada); Arbitru asistent de rezervă: Michael Barwegen (Canada).

Echipa VAR: Guillermo Pacheco (Mexic); Asistenți VAR: Juan Lara (Chile), Marco Di Bello (Italia); Arbitru video de rezervă: Bram van Driessche (Belgia); Arbitru asistent video de rezervă: Willy Delajod (Franţa).

Sancțiuni:

Cartonaşe galbene: Embolo (44, 72), Almada (97), Lautaro Martinez (98), Lopez (114)

Cartonaş roşu: Embolo (72).

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