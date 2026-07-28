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Zidane revine oficial pe banca tehnică a Franței. Prima provocare pentru „Zizou”

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Zidane revine oficial pe banca tehnică a Franței. Prima provocare pentru „Zizou”Zinedine Zidane. sursa: captura video
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Din cuprinsul articolului

Zinedine Zidane a fost numit oficial selecționer al echipei naționale a Franței. Fostul mare internațional îi succede lui Didier Deschamps și va conduce reprezentativa în următorii patru ani, având ca obiective Liga Națiunilor, EURO 2028 și Cupa Mondială din 2030.

Anunțul a fost făcut de președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo.

„Am privilegiul, marea onoare și, totodată, emoția de a vă anunța că Zidane va fi următorul selecționer al echipei naționale a Franței pentru următorii patru ani, perioadă care va cuprinde calificările pentru Liga Națiunilor, Euro 2028 și Cupa Mondială din 2030. Acest contract va intra în vigoare la 1 august. El își va prezenta staff-ul la începutul lunii septembrie”, a declarat Diallo.

Zidane îi succede lui Didier Deschamps

La 20 de ani de la finala Cupei Mondiale din 2006, Federația Franceză de Fotbal l-a ales pe Zinedine Zidane pentru a prelua conducerea tehnică a naționalei.

Acesta îi succede lui Didier Deschamps, care a ocupat funcția de selecționer timp de 14 ani și a condus Franța la câștigarea Cupei Mondiale din 2018.

Didier Deschamps

Sursa foto: Équipe de France de Football

Prima provocare: debutul din Liga Națiunilor

În vârstă de 54 de ani, Zidane revine pe banca tehnică după cinci ani, de la despărțirea de Real Madrid.

Până acum, întreaga sa carieră de antrenor s-a desfășurat la clubul madrilen, unde a pregătit atât echipele de juniori, cât și prima formație, cu care a câștigat de trei ori consecutiv Liga Campionilor.

Potrivit L'Équipe, Zidane își va prezenta staff-ul la începutul lunii septembrie, iar primul său meci ca selecționer al Franței va avea loc pe 25 septembrie, în deplasare cu Turcia, în Liga Națiunilor.

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