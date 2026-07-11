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Farul Constanța s-a impus în fața lui Dinamo, 3-1, într-un amical disputat pe Arcul de Triumf

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Farul Constanța s-a impus în fața lui Dinamo, 3-1, într-un amical disputat pe Arcul de TriumfFotbal. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Meciurile de verificare de la sfârșitul săptămânii au adus spectacol și concluzii importante pentru staff-urile tehnice ale echipelor din prima ligă. Azi, Farul Constanța a reușit să se impună în deplasare în fața formației Dinamo București, pe Stadionul Arcul de Triumf. Scorul final a fost de 3-1 în favoarea constănțenilor, după ce la pauză cele două rivale se aflau la egalitate.

Dinamo a început mult mai curajos partida din Capitală și a reușit să deschidă scorul rapid, în minutul 8, prin reușita semnată de Andrei Mărginean. Avantajul gazdelor nu a rezistat însă până la pauză. Oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 28, datorită golului marcat de internaționalul beninez Matteo Ahlinvi.

Farul Constanța s-a impus în fața lui Dinamo, 3-1, într-un amical disputat pe Arcul de Triumf

Partea a doua a confruntării a aparținut în totalitate echipei vizitatoare. Imediat după reluarea jocului, în minutul 46, experimentatul atacant Denis Alibec a adus Farul în avantaj. Scorul final a fost stabilit în minutul 57 de tânărul Iustin Doicaru, victoria oaspeților fiind consemnată ulterior și pe site-ul oficial al clubului de la malul mării.

sursa: Facebook

Echipele trimise pe teren

În această întâlnire, Dinamo, sub conducerea tehnicianului Nuno Campos, a aliniat formula: Epassy (Roşca, 46) - Sivis, M. Duţu (Cr. Mihai, 81), Stoinov, Radu (A. Irimia, 81) - Armstrong (Tarbă, 72), Soro, A. Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop (Hintsa, 72).

De cealaltă parte, Farul Constanța, avându-l pe bancă pe Ioan Ovidiu Sabău, a mizat pe următorul unsprezece: R. Munteanu - D. Sîrbu, V. Dican, Larie, Ţicu - Ahlinvi (Păcuraru, 75), Njike, Vînă - Alibec, Sylvestre (Marincean, 75), Doicaru (I. Cojocaru, 81).

Rezultate diferite în celelalte teste ale zilei

Programul de sâmbătă a fost unul extrem de încărcat pentru ambele grupări, antrenorii alegând să ruleze întreg lotul disponibil în partide separate. Farul Constanța nu a avut același succes și în celălalt meci amical disputat în aceeași zi. Formația constănțeană a fost învinsă clar de FC Voluntari, pe Stadionul Anghel Iordănescu, cu scorul de 3-0. Golurile ilfovenilor au fost marcate în repriza secundă de Mamic în minutul 67, Merloi în minutul 85 și Onișa în minutul 87.

În schimb, Dinamo București a înregistrat un succes în cel de-al doilea test al zilei, desfășurat la Baza de la Săftica. Dinamoviștii au învins formația de ligă secundă CSL Ștefăneștii de Jos cu scorul de 1-0. Singurul gol al acestei partide de verificare a fost înscris de Martin Pascual, încă din minutul 10 al întâlnirii.

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