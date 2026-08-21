Un punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina a fost închis temporar în noaptea de joi spre vineri, după ce mai multe drone au fost observate și au căzut pe teritoriul ucrainean, la câteva sute de metri de granița moldovenească, potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău.

Incidentul a avut loc în apropierea punctului de trecere Mirnoe–Tabachi, aflat pe frontiera dintre cele două state. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău, în jurul orei 00.35, polițiștii de frontieră aflați în zonă au auzit zgomote asociate unordrone de tip „Shahed” și au observat mai multe explozii dincolo de graniță.

Verificările preliminare au indicat că aparatele fără pilot s-au prăbușit pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 300 de metri de linia frontierei de stat cu Republica Moldova.

Ca măsură de precauție, autoritățile au decis suspendarea activității punctului de trecere Mirnoe–Tabachi. În jurul orei 1.00, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a confirmat producerea incidentului și a precizat că dronele au căzut în zona punctului de trecere Tabachi.

Din primele date disponibile, atacul nu s-a soldat cu victime.

Până la momentul comunicării informațiilor, echipele trimise în teren nu identificaseră pe teritoriul Republicii Moldova fragmente provenite de la drone sau alte obiecte care să reprezinte un pericol pentru populație.

Situația este urmărită în continuare de Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Instituțiile moldovene mențin contactul cu structurile omoloage din Ucraina pentru a evalua situația și eventualele riscuri.

În același timp, mai multe subdiviziuni ale Poliției de Frontieră din regiune, printre care cele de la Cișmichioi, Copceac și Giurgiulești, au fost informate și mobilizate.

Incidentul de la Mirnoe–Tabachi vine după alte evenimente asociate atacurilor cu drone produse în zona frontierei moldo-ucrainene. Joi, autoritățile de la Chișinău au raportat mai multe situații în care efectele atacurilor din Ucraina au fost resimțite și pe teritoriul Republicii Moldova.

Unul dintre incidente a avut loc după ce o explozie produsă într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul ucrainean a declanșat un incendiu de vegetație, flăcările extinzându-se ulterior peste frontieră. Într-un alt caz, au fost descoperite resturi despre care autoritățile au indicat că proveneau de la o dronă, la aproximativ un kilometru de graniță.

Noile incidente mențin astfel în atenție riscurile generate de războiul din Ucraina pentru zonele de frontieră ale Republicii Moldova.