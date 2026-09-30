Așa cum anunțam în urmă cu câteva săptămâni, parteneriatul dintre Maricel Păcuraru și primarul sectorului 1, George Tuță, s-a concretizat. Cum? Prin plata tainului necesar asigurării protecției mediatice din partea cunoscutului cuplu Păcuraru-Rizea.

Poate ca 330.000 de lei n-o să vi se pară mult, dar este un început. Începutul unei frumoase prietenii, bazat, pe ce altceva decât pe gunoaie. Da, este vorba de un contract de salubritate. Dat fără licitație, pe baza unei urgențe pe care numai primarul George Tuță, prin interpuși, putea s-o găsească.

O nouă controversă zguduie administrația locală a Sectorului 1, după ce un contract important pentru servicii de curățenie și salubritate a fost atribuit prin procedură simplificată de negociere directă fără publicare prealabilă.

Câștigătoarea contractului este o asociere condusă de SC PHG Waste Management SRL, firmă reprezentată de Daniela Madi Păcuraru, soția lui Maricel Păcuraru, în calitatea sa de administrator. Deținătoarea Realitatea Plus...

Din punct de vedere formal și documentar, autoritatea contractantă (Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 - DUPSPM) a încercat să acopere pașii procedurali prevăzuți de legislația achizitiilor publice (Legea nr. 98/2016 și H.G. nr. 395/2016):

Temeiul legal invocat este însă suspect de slab! S-a recurs la procedura de negociere fără publicare prealabilă.

Toate actele procedurale – de la referatul de necesitate, emiterea deciziei comisiei de evaluare, depunerea ofertei, până la semnarea contractului au fost generate și definitivate în aceeași zi, pe 17 septembrie 2026.

O astfel de desfășurare ultrarapidă, derulată „offline”, fără o transparență extinsă în SEAP prin licitație deschisă, ridică semne de întrebare majore privind onestitatea primarului Sectorului 1.

Deși contractul conține clauze standard privind evitarea conflictului de interese (Capitolul 24), atribuirea directă către o firmă controlată prin intermediul familiei Păcuraru, de către o instituție subordonată Primăriei Sectorului 1, alimentează suspiciunile privind posibile presiuni politice sau interese clientelare.

Mai ales în contextul investigațiilor de presă anterioare, publicate de Evenimentul Zilei, referitoare la legăturile dintre conducerea primăriei și interesele lui Maricel Păcuraru.

Potrivit documentelor oficiale din 17 septembrie 2026, DUPSPM Sector 1, condusă de Directorul General Daniel-Ionel Pricop a emis decizii administrative rapide pentru achiziția serviciilor de curățenie cu produse incluse pentru clădirile administrative.

Contractul de prestări servicii a fost atribuit asocierii formate din SC PHG Waste Management SRL (lider) și SC NMD Zet Zone SRL. Valoarea totală se ridică la 278.613,61 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 58.508,86 lei (calculat la cota de 21%), rezultând un total de 337.122,47 lei cu TVA.

Din partea promitentului-prestator, documentele oficiale poartă semnătura Păcuraru Daniela Madi, în calitate de administrator al SC PHG Waste Management SRL. Firma are sediul în București, Sector 1, Str. Frumoasa nr. 18.

Persoana care este de fapt adevarata proprietară de la Realitatea Plus.