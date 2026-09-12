Bucureștiul a devenit sâmbătă scena unui eveniment istoric prin omologarea unui nou Record Mondial. Peste 20.000 de oameni s-au adunat în centrul Capitalei pentru a lua parte la inițiativa denumită „Masa care unește”. Structura a măsurat o lungime impresionantă de 5 kilometri, extinzându-se din Piața Constituției până în Piața Unirii.

Pe lângă componenta spectaculoasă a recordului, manifestarea a avut un puternic caracter umanitar. Obiectivul principal a fost strângerea de fonduri necesare pentru sprijinirea lucrărilor la primul spital de psihiatrie pediatrică din România. Proiectul este dezvoltat în cadrul Spitalului Alexandru Obregia, în parteneriat cu Fundația Metropolis.

„Aşa ceva trăieşti o dată-n viaţă! A fost o atmosferă incredibilă azi, în centrul Capitalei, unde 20.000 de oameni s-au aşezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km. Şi, da, am bătut recordul mondial! Un reprezentant Guinness World Records, prezent la faţa locului, a certificat recordul. Dar nu doar despre asta a fost vorba. Ci despre comunitate, despre solidaritate, despre prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeaşi masă pentru o cauză nobilă: să contribuie la construcţia primului spital de psihiatrie pediatrică din România. La noi, în Bucureşti, împreună cu Fundaţia Metropolis”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

Efortul echipei de organizare de la Untold a fost apreciat public de primarul general Ciprian Ciucu, care a evidențiat capacitatea proiectului de a aduce comunitatea împreună în spațiul public.

„A fost o mare sufragerie astăzi, în Piaţa Constituţiei. Aşa cum îmi place mie să spun, că vreau să avem un oraş ca o sufragerie, ei bine, a fost, literalmente, un oraş sufragerie”, a declarat Ciucu.

Edilul a adus mulțumiri Fundației Metropolis pentru implicarea continuă în strângerea donațiilor necesare edificării noii unități spitalicești din curtea Spitalului Alexandru Obregia.

Dimensiunea logistică a întâlnirii a necesitat resurse considerabile pentru hrănirea celor 20.000 de participanți. Bucătarii au pregătit un volum total de peste 5 tone de alimente, structurate în 20.000 de porții individuale. Meniul pus la dispoziție a fost alcătuit din bucate tradiționale, fructe proaspete și deserturi.