Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici demontează discursul optimist al actualei guvernări privind stabilitatea macroeconomică a României.

Discuția pe care am avut-o cu acesta scoate la lumină o realitate fiscală alarmantă. Subfinanțarea deliberată a instituțiilor vitale, eșecul absorbției zecilor de miliarde din PNRR, explozia datoriei publice. La care se adaugă și riscul iminent ca agenția de rating Standard & Poor's să retrogradeze România la categoria „Junk” în luna octombrie. O stituație explozivă în general...

Dan Andronic: Vreau să decriptăm puțin anunțul lui Ilie Bolojan, care este foarte optimist. Bănuiesc că l-ai văzut, în care ne spune că rata inflației s-a redus, deficitul a scăzut și că, de fapt, asta este adevărata reformă, că s-a schimbat un model pe care l-am experimentat în ultimii 100 de ani. Cifrele sunt corecte, în primul rând?

Eugen Teodorovici: Nu! Nu sunt corecte și îmi asum ceea ce spun. De ce? Am pus cap la cap execuția pe care Ministerul de Finanțe a prezentat-o public, care arată la șapte luni următoarele cifre. Principalul indicator macroeconomic este cifra de deficit: 2,34%. Doar că să nu uităm două chestiuni. Odată, au fost patru luni la începutul anului fără un buget aprobat. E adevărat, s-au făcut cheltuieli într-o anumită limită, 1 pe 12 din bugetul anului trecut. Dar patru luni economia nu a avut cheltuielile pe care și le-a planificat să le aibă în primele luni. Unu la mână. Doi la mână: toate știrile de astăzi arată că finanțările pe diferite zone se termină în septembrie.

Dan Andronic: Da, au anunțat că programul „Anghel Saligny” nu mai are bani. Și nu mai fac plăți.

Eugen Teodorovici: „Anghel Saligny”, programe de sănătate, salarii la metrou și alte instituții publice, salvările, sistemul de ambulanțe și multe alte facturi pe construcții, pe energie, furnizorii de energie și multe altele. Asta înseamnă că, pentru cele 4 luni rămase până la final de an, cineva a subfinanțat cheltuielile normale de funcționare, ceea ce nu ai voie să faci conform Legii 500/2002.

Dan Andronic: Adică au plătit mai puțin decât era nevoie?

Eugen Teodorovici: Nu, nu numai. Au subfinanțat bugetul, au pus mai puțin decât era evident că ne trebuie pentru un an de funcționare. Legea 500/2002, Legea finanțelor publice, temeiul finanțelor în România, spune clar că nu ai voie să subfinanțezi, să lași capitole legate de salarizare descoperite.

Dan Andronic: Ceea ce înseamnă că au estimat în mod deliberat că au nevoie de mai puțini bani decât era în realitate.

Eugen Teodorovici: Au știut care e nevoia reală, dar în mod voit au pus mai puțin. De ce? Pentru că știm că nu o să ajungă. Când mărești TVA-ul...

Dan Andronic: Nu cred că te poți gândi la o economie care merge.

Eugen Teodorovici: Probabil că unii ca ei se gândesc, dar, din păcate, repet, au făcut-o cu bună știință, asta fiind o faptă cu iz penal. Ministrul de Finanțe și premierul țării sunt cei doi care răspund în baza unei declarații pe Legea 69/2010 de modul în care economia se desfășoară. Mai departe! Din deficitul pe șapte luni, așa cum l-a prezentat Ministerul de Finanțe la 2,34%, un procent de 83% reprezintă cheltuieli pentru dobânzi. Asta înseamnă că nu a mai rămas loc de investiții deloc. Nu poți să te lauzi cu doar 17% cheltuieli din deficitul la șapte luni pentru investiții. Ei spun că investițiile au fost mari din fondurile europene, dar să nu uităm obligația de a cheltui, în ultimul an de implementare pentru PNRR, o sumă mai mare decât au putut trage efectiv. Ca urmare, PNRR-ul a rămas cu foarte multe miliarde de euro neutilizate, miliarde care fuseseră prinse ca venituri pentru 2024.

Dan Andronic: Am făcut eu calculul la un moment dat, vorbeam de vreo 9 miliarde euro pierdute pe tot exercițiul din ultimii 2 ani.

Eugen Teodorovici: Chiar mai mult! De ce? Pentru că 8 miliarde au fost anul trecut, s-a renunțat la ele în mod deliberat de către Dragoș Pîslaru, împrumuturile de 8 miliarde cu dobânzi mici, în comparație cu cele la care se împrumută statul român, la care se adaugă alte miliarde din granturi. Și aici am să dau un singur exemplu elocvent, care nu poate fi combătut de nimeni, referitor la calculul total PNRR. Primăriile au primit, prin Ordonanța 36 din acest an, posibilitatea de a accesa 10 miliarde de lei în împrumuturi fără dobândă, până în luna noiembrie a anului curent, pentru a cheltui în proiectele PNRR.

Deci toate primăriile care aveau proiecte PNRR puteau să acceseze împrumuturi pentru cheltuielile eligibile în limita a 10 miliarde de lei.

Culmea, până în iulie, când a fost ultima zi în care se puteau trage acești bani, s-au încheiat doar 23 de convenții între Finanțe și primării! Atenție, 23 de convenții care au o valoare totală de doar 487 de milioane de lei. Asta înseamnă că 9,5 miliarde de lei, inițial planificate pentru absorbția PNRR-ului, au rămas necheltuite. Asta înseamnă că venituri de 9,5 miliarde de lei nu se mai realizează, pentru că banii aceia din PNRR nu mai intră, neputându-se cheltui pentru proiecte. Acesta este doar un mic exemplu al dezastrului din PNRR.

Dan Andronic: De ce?

Eugen Teodorovici: Pentru că, repet, au fost planificate sau prevăzute ca venituri, dar ele nu s-au mai înregistrat. Asta înseamnă că banii aceia de unde îi mai iei? De unde? Din piață, prin împrumuturi. Împrumuturi care vor mări partea de datorie publică. Mai departe, astăzi văd că a publicat Ministerul de Finanțe datoria la luna iunie 2024, care este la 61,5%.

Dan Andronic: S-a depășit cu mult pragul de 60%, cu mult...

Eugen Teodorovici: Anul acesta era planificat 58%.

Dan Andronic: Aproape 4% diferență?

Eugen Teodorovici: Așa, deci au depășit estimarea pentru întregul an și chiar mai mult. Atenție mare! Din cele 287 de miliarde de lei planificate pentru anul acesta de împrumutat – atenție, nu mai pun la socoteală banii din PNRR care nu s-au luat și care trebuie adăugați la suma aceasta, ne referim doar la ce s-a planificat inițial în legea bugetului – au angajat din piețe doar 40%. Deci, dacă restul de 60% se iau până la final de an, așa cum s-au planificat, sărim cu mult de 70% datorie publică la final de an. Atenție foarte mare!

Eugen Teodorovici: Acesta este un tablou pe care, dacă cea de-a treia agenție de rating, Standard & Poor's, vine și îl analizează – atenție, nu datele cosmetizate oficial, ci datele corecte din economie – nu are cum să facă altceva decât să ne retrogradeze la categoria „Junk”. Ceea ce, din păcate, nici premierul și nici președintele României nu o spun. Nu se întreabă și nu întreabă serviciile de specialitate, serviciile noastre de informații. Președintele României și Premierul, ar trebui să ceară SRI și altor structuri să discute în CSAT și în Guvern ce înseamnă impactul pe România în „ziua 2” după intrarea în categoria „Junk”. Adică analize pe sistemul bancar: cum reacționează băncile dacă România este evaluată la „Junk”? Cum reacționează marile companii străine din România dacă intrăm în „Junk”?

Dan Andronic: Cred că lucrurile astea sunt destul de simple. Toate fondurile de investiții vor ieși din economie, vor părăsi bursa indiferent de pierderi. Statutul le obligă să nu investească în economii de tip „Junk” și vor ieși. Se va vinde în pierdere.

Eugen Teodorovici: Exact. Este obligatoriu, pentru că altfel acțiunile acelor companii sau bănci cotate la bursă încep să scadă.

Dan Andronic: Nu au voie. Este o decizie automată de management. Nu e o opțiune.

Eugen Teodorovici: Exact, pentru că ele sunt ulterior expuse către o zonă de risc și acțiunile lor automat scad în valoare. Deci, implicit, în secunda doi, capitalul din România iese în volum foarte mare și foarte rapid. De asta spun, la nivel de CSAT, acesta este un subiect care trebuie discutat urgent. De ce? Pentru că S&P nu are cum să dea alt verdict. Și chiar dacă am avea mâine un premier desemnat...

Dan Andronic: În octombrie este evaluarea S&P...

Eugen Teodorovici: Pe 15 septembrie vin, pe 2 octombrie emit decizia.

Dan Andronic: Deci, în octombrie avem, ca să zic așa, “ghilotina”.

Eugen Teodorovici: Exact, și este o agenție mult mai riguroasă decât celelalte.

Dan Andronic: Acum să ne uităm că în cazul Fitch sau Moody's, ele au fost cele care au schimbat decizia în trecut. Ca urmare a unui punct de vedere al părții române, a fost un vot în comitet care a ținut cont de faptul că suntem membri în Uniunea Europeană, adică au trecut cu vederea anumite aspecte din considerente politice.

Eugen Teodorovici: Corect, am înțeles foarte bine, dar totuși să nu uităm că domnul ministru al Finanțelor, în luna iunie sau iulie anul acesta – cred că pe 17 iulie – a cerut Comisiei Europene pentru anul viitor un deficit de la 5,7%, cât își asumase în programul trimis la începutul lui 2024, la 5,3%. Adică el și-a asumat o țintă și mai îndrăzneață decât i s-a cerut.

Dan Andronic: S-a mai discutat lucrul acesta, da. Și atunci ce înseamnă asta?

Eugen Teodorovici: Anul acesta deficitul bugetar nu are cum să se oprească la 6,2%, pentru că trebuie să luăm în calcul cererile de finanțare până la final de an, care acum sunt publice, au ieșit la iveală. Sunt miliarde de lei care trebuie puse pentru ca România să meargă mai departe până la final de an, de la Sănătate până la energie, transporturi și restul. Și să nu uităm de obligațiile de plată pentru vaccinurile Pfizer, salariile din magistratură, energia neplătită către furnizori de câțiva ani și facturile restante. Am vorbit chiar astăzi cu mari constructori care mi-au spus că nu sunt plătiți și nu mai facturează pentru că se încarcă gratuit cu TVA.

Dan Andronic: Exact. Și programul „Anghel Saligny” care, într-adevăr, din păcate, s-a blocat. Au anunțat că nu mai fac plăți. Am o întrebare care ține de un orizont de timp. De la peste 7% deficit anul acesta...

Eugen Teodorovici: Atenție, anul acesta facem peste 7% deficit! Dar de la 7% anul acesta, la 5,3% anul viitor, să-mi explice și mie cineva cum se scade, în condițiile în care în ianuarie ai indexarea pensiilor și, cât mai curând, o nouă lege a salarizării, care împreună au un impact de peste 30 - 40 de miliarde de lei?

Dan Andronic: Deci, cum poate să scadă?

Eugen Teodorovici: Doar prin creșteri de TVA, taxe și impozite, altfel nu ai cum.

Dan Andronic: Eu acum vreau să-ți spun altceva. Din informațiile pe care le am, la finalul lunii septembrie ministerele nu mai au bani de salarii și de plata facturilor la energie. Și nu au cum să facă rectificare bugetară, vorbind dintr-o perspectivă pur practică.

Eugen Teodorovici: Nu este problema rectificării. Atenție, de ce? Pentru că în 2024, să nu uităm de un artificiu făcut de ministrul Boloș. Un artificiu nu neapărat rău din punct de vedere tehnic. Este o acțiune pe care Ministerul de Finanțe o poate face: cere ministerelor să elibereze către Ministerul de Finanțe sumele pe care decid să nu le mai cheltuie până la final de an din diferite capitole. Se îndestulează astfel Fondul de Rezervă, iar Ministerul de Finanțe propune o Hotărâre de Guvern prin care se distribuie acele sume către zonele care au nevoie urgentă de finanțare.

În schimb, ce nu se vede odată cu astfel de proceduri? De asta în 2024 piața nu a știut ținta reală de deficit. Noi nu vom ști deficitul, pentru că acesta a fost scopul real al acestui mecanism: să nu se cunoască deficitul. Au luat bani din piață, s-au împrumutat și i-au distribuit către diferite zone. Ținta de deficit nu a fost prezentată public. Statul trebuie să înțeleagă un lucru: rectificarea bugetară se face în special pentru transparența față de piață. Piața și investitorii trebuie să cunoască țintele tale, locul unde ajungi cu datoria publică, cu deficitul și cu alți indicatori macro. Ei, prin acest sistem, ascund aceste date. Deci se pot da banii legal, nu ai neapărat nevoie de rectificare. Sau, dacă vrei să faci rectificarea, comisiile de buget reunite din Parlamentul României pot să ceară Ministerului de Finanțe toate datele pentru ca la nivel de comisii să se facă o lege clară.

Dan Andronic: Bun, crezi că există posibilitatea ca primul-ministru Ilie Bolojan să plece tocmai pentru că știe că urmează verdictul Standard & Poor's?

Eugen Teodorovici: Eu am auzit din anumite surse că dânsul ar fi spus, într-un context cu primari de față și mulți alții, să se ducă în naibii cu „Junk-ul” și cu toate alea și să se spele Sorin Grindeanu pe cap cu „Junk-ul”. Asta, dacă e adevărat, este afirmația unui om complet iresponsabil. Pentru că, repet, poate sună puțin cinic, dar poate România are nevoie să se trezească. „Junk-ul” nu este o sperietoare pentru guvernanții care știu economie. Oamenii aceștia, dacă vor veni, îi aud zicând: „Domnule, vrem un guvern cu puteri depline”. Nu, nu e suficient un guvern cu puteri depline. E nevoie de un guvern cu puteri depline și care să fie și competent.

Dan Andronic: Așa este, corect.

Eugen Teodorovici: Dacă primim acest verdict și S&P trece cu vederea și ne minte, pentru că a fi mințiți este în defavoarea noastră, mai bine știi care îți e situația reală, îți cunoști problemele profunde și pui oamenii care știu să redreseze România. Pentru că altfel, atenție mare, anul viitor va fi cel mai greu buget de construit.

Dan Andronic: De ce?

Eugen Teodorovici: Pentru că nu mai ai fluxurile de capital european, ai legi cu impact uriaș în economie, o economie care este oricum în cădere, și bugetul va fi aproape imposibil de echilibrat.

Dan Andronic: Și aici trebuie să luăm în calcul și criza din Orientul Mijlociu, și războiul din Ucraina, și mulți alți factori externi care în niciun caz nu vor ușura situația.

Eugen Teodorovici: Eu sunt de altă părere. Eu prefer crizele internaționale. De ce? Pentru că ele îmi dau libertatea de a face business și de a mă adapta. Un stat ca România, chiar dacă pare dependent de Germania sau de alte mari economii, are un ecosistem intern care, dacă îi oferi instrumentele potrivite, reacționează extraordinar de bine. Dar dacă nu îi dai ceea ce trebuie, cade mai repede ca altele.

Dan Andronic: Acum mergem doar pe principiul „pâine și apă”.

Eugen Teodorovici: Da, și repet, un liberal care oprește cheltuielile de investiții pur și simplu nu este liberal. Atenție, se pot implementa mecanisme fiscale foarte bune pentru a susține economia. Adică să direcționezi anumite fonduri pe sub radarul strict al Eurostatului, bani care să nu fie luați în calcul direct la calculul deficitului bugetar. Eu am făcut treaba asta ca ministru de Finanțe și aș putea să o fac în continuare. Dar trebuie doar să mă întrebe cineva. Nu trebuie să mă pună pe nicio funcție, e nevoie doar de o discuție publică reală cu soluții, iar cine guvernează să aibă curajul să le aplice. Nimic altceva. E atât de simplu să faci lucrurile corect. Nu ai nevoie doar de diplome. Școala nu te face neapărat deștept, dar școala îți conferă o bază și un orizont larg.

Dan Andronic: Perfect. Mulțumesc mult, Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici: Mulțumesc și eu, cu drag.