General cu trei stele, trecut în rezervă de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, 11 septembrie, decretul prin care generalul-locotenent cu trei stele Mihai Benone-Gabriel Duduc, din Ministerul Afacerilor Interne, este trecut în rezervă începând cu 13 septembrie 2026. Duduc a ocupat timp de mai mulți ani funcții de conducere în IGSU și s-a aflat la conducerea Direcției Prevenire inclusiv în perioada incendiului din clubul Colectiv.

Administrația Prezidențială a anunțat vineri semnarea decretului privind trecerea în rezervă a generalului-locotenent cu trei stele Mihai Benone-Gabriel Duduc.

Măsura produce efecte începând cu 13 septembrie 2026.

De-a lungul carierei, Benone Duduc a ocupat mai multe poziții de conducere în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, printre care și cea de adjunct al inspectorului general.

Duduc a devenit adjunct al inspectorului general al IGSU în februarie 2021. La acel moment avea o vechime de 19 ani în instituție, mare parte din această perioadă fiind petrecută în funcții de conducere în cadrul Direcției Prevenire.

El a condus structura în intervalele 2011-2016 și 2016-2021. Pentru o perioadă scurtă din 2016, după incendiul produs în clubul Colectiv, Benone Duduc a ocupat și funcția de adjunct al inspectorului general.

Direcția Prevenire din cadrul IGSU a fost criticată după tragedia din 30 octombrie 2015, inclusiv de persoane care activaseră în sistem.

La puțin peste o lună după incendiul din Colectiv, un pompier care fusese demis din ISU București-Ilfov acuza existența unor probleme majore în activitatea de prevenire și solicita conducerii IGSU să își asume responsabilitatea.

„Șefii de la IGSU să-și asume eșecul cras de prevenire care a dus la Colectiv!”, spunea pompierul.

În aceeași perioadă, mai mulți angajați ai inspectoratului criticau modul în care funcționa sistemul.

Printre subiectele discutate s-a aflat și faxul în care apărea numele clubului Colectiv, document despre care s-a susținut că nu fusese gestionat corespunzător. Ulterior, conducerea de atunci a ISU București-Ilfov a fost demisă. În perioada în care s-a produs incendiul din Colectiv, Direcția Prevenire din cadrul IGSU era condusă de Benone Duduc.

În noiembrie 2021, fostul președinte Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Benone Duduc, care era atunci colonel și adjunct al inspectorului general al IGSU, a fost avansat la gradul de general de brigadă cu o stea. În aceeași perioadă au fost înaintați în grad și alți membri ai conducerii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Dan-Paul Iamandi a fost avansat de la gradul de general-maior cu două stele la cel de general-locotenent cu trei stele. Cristian Radu și Miron Chichișan au trecut de la gradul de colonel la cel de general de brigadă cu o stea. La momentul acelor avansări, surse din rândul pompierilor au criticat selecția persoanelor înaintate în grad.

„Toți cei avansați în grad sunt doar pompierii din birou, niciunul din trupe, de la intervenție”, susțineau sursele citate la acea vreme.

Pe aceeași listă s-au aflat și Călin Ioan Handrea și Sorin Caba, ambii fiind avansați de la gradul de colonel la cel de general de brigadă.

Din 13 septembrie 2026, Mihai Benone-Gabriel Duduc va trece în rezervă, în baza decretului semnat de președintele Nicușor Dan.