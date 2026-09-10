Un anunț de nota 10! Motivul pentru care Nadia Comăneci se alătură juriului „Românii au talent” în sezonul 17

PRO TV dă o lovitură de imagine spectaculoasă pe piața media din România! Legendara Nadia Comăneci, prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10 perfect la Jocurile Olimpice, devine parte din juriul emisiunii „Românii au talent” pentru cel de-al 17-lea sezon.

Parteneriatul este unul istoric, reprezentând prima participare a marii campioane într-un show de televiziune din România. Simbol absolut al excelenței, ambiției și perseverenței, Nadia vine pe scena de la PRO TV cu misiunea de a descoperi noi momente memorabile și oameni capabili să transforme talentul și munca în propriul lor „10 perfect”.

Alegerea emisiunii nu este deloc una întâmplătoare. Marea campioană a mărturisit că urmărea cu entuziasm „Românii au talent” chiar și de peste ocean, din Statele Unite, fiind fascinată de poveștile și creativitatea românilor care urcă pe scenă.

Un exemplu recent care a rămas în sufletul ei a fost prestația tânărului Albert Oprea, tânărul artist care a uimit o țară întreagă realizând portretul Nadiei din mii de piese LEGO. Emoționată de talentul și munca micului artist, Nadia nu doar că l-a felicitat public pe Albert, ci a avut ulterior și bucuria de a se întâlni personal cu el la Cluj, oferindu-i o amintire de neuitat.

Marea sportivă a transmis un mesaj plin de emoție pentru publicul român, amintind de stările prin care trece orice concurent care își asumă riscul de a urca pe o scenă atât de mare:

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci.

Aducerea Zeiței de la Montreal la masa juriului face parte din strategia PRO TV de a oferi telespectatorilor formate spectaculoase și figuri de anvergură internațională.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul și dorința de a le oferi celor de acasă un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului «Românii au talent»”, a afirmat Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

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Românii care doresc să își arate talentul în fața întregii țări și să aibă șansa unică de a primi un „DA” sau chiar un 10 de la însăși Nadia Comăneci sunt invitați să facă primul pas.

Înscrierile pentru noul sezon sunt deschise pe platforma oficială: inscrieri.protv.ro.