Trupa ReBorn din Târgu Mureș a folosit o parte din premiul de 120.000 de euro câștigat în acest an la „Românii au talent” pentru modernizarea sălii în care s-au format cele 12 dansatoare. Spațiul de la Palatul Copiilor din Târgu Mureș a fost renovat în această vară și a fost inaugurat în prezența părinților și a viitorilor cursanți, potrivit Pro TV.

Sala în care membrele ReBorn s-au pregătit înainte de participarea la concurs nu mai fusese renovată de zeci de ani. După câștigarea marelui premiu, tinerele și coregrafa lor au putut pune în practică unul dintre planurile pe care le aveau pentru locul în care s-au antrenat.

Modernizarea spațiului de la Palatul Copiilor era unul dintre obiectivele trupei încă înainte de câștigarea competiției. Mihaela Codreanu, coregrafa ReBorn, vorbea despre dorința de a reface cel puțin sala folosită de dansatoare, chiar dacă renovarea întregii clădiri nu ar fi fost posibilă.

Mihaela Codreanu, coregraf al trupei: „Dacă nu se poate toată clădirea vrem măcar sala noastră să o renovăm.”

Premiul de 120.000 de euro obținut de cele 12 tinere a făcut posibilă schimbarea spațiului în care acestea s-au pregătit. Sala a fost refăcută în timpul verii, iar condițiile de antrenament sunt acum diferite față de cele pe care le aveau înainte de participarea la „Românii au talent”.

Trupa practică dans contemporan, un stil care presupune atât pregătire tehnică, cât și înțelegerea mișcărilor și a mesajului transmis prin coregrafie.

Renovarea nu îi ajută doar pe membrii ReBorn. Potrivit coregrafei Mihaela Codreanu, în această sală urmează să se pregătească în acest an peste 350 de copii, pe lângă cele 12 tinere ale trupei. Spațiul are acum podea nouă, oglinzi pe o lungime de 11 metri, aer condiționat, vestiar și un sistem nou de sonorizare.

„Avem podea nouă, avem oglinzi de 11 metri, avem aer condiționat, avem un vestiar adevărat, avem boxe noi. În această sală se vor antrena anul acesta peste 350 de copii, plus ReBornul”, a declarat coregrafa trupei Mihaela Codreanu, pentru Știrile Pro TV.

Pentru membrele trupei, schimbarea are și o semnificație personală. Bianca Urzică spune că noul spațiu nu este doar rezultatul unui obiectiv al actualei generații ReBorn, ci va rămâne și pentru copiii care vor veni ulterior să se pregătească acolo.

Bianca Urzică, membru ReBorn: „Noua sală este nu numai visul nostru, cât visul multor copii care o să vină aici. Se vede că e făcută cu suflet și sperăm să simtă și ei tot ce simțim și noi acum. Știu că este casa mea, orice ar fi.”

Și Carina Gorea, una dintre membrele trupei, s-a declarat încântată de rezultatul renovării: „Sala aceasta este foarte frumoasă din toate punctele de vedere.”

La inaugurare au participat atât părinții dansatoarelor, cât și copii care urmează să se antreneze în noul spațiu. Unul dintre părinți a vorbit despre diferența dintre sala de acum și cea în care trupa își desfășura anterior activitatea.

„Sala este cu totul altceva decât era înainte. Prin munca lor, ele și-au propus să transforme aceste ziduri în ceva mult mai călduros, mult mai primitor”, a povestit un părinte pentru sursa citată.

Pentru ReBorn, renovarea sălii vine după câștigarea trofeului „Românii au talent”, competiție în urma căreia cele 12 dansatoare au primit premiul de 120.000 de euro.

În perioada următoare continuă și selecțiile pentru cei care vor să ajungă pe scena emisiunii. Caravana „Românii au talent” ajunge mâine la Cluj, pe 13 septembrie la Iași, iar între 19 și 20 septembrie la București.