Monden

Românii au talent revine pe ecrane. Ce surprize a pregătit Pro TV

Comentează știrea
Românii au talent revine pe ecrane. Ce surprize a pregătit Pro TVRomânii au talent/ Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Cel mai urmărit show de divertisment din țară, „Românii au talent”, se întoarce pe micile ecrane începând de vineri, 23 ianuarie 2026, cu un nou sezon difuzat de Pro TV, au anunțat producătorii. Emisiunea intră într-o nouă etapă, după ce schimbările din juriu, operate încă din sezonul anterior, sunt consolidate și duse mai departe.

Începe un now sezon Românii au talent

Show-ul își păstrează statutul de lider de audiență, mizând pe combinația consacrată dintre emoție, spectacol și povești de viață, dar și pe o formulă de juriu care s-a dovedit eficientă încă de anul trecut. Actrița Carmen Tănase este noua jurată „Românii au talent”.

Carmen Tănase va juriza alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, un trio cu experiență îndelungată în cadrul emisiunii. Actori, artiști și personalități cu stiluri diferite, cei patru jurați aduc perspective variate asupra momentelor de pe scenă, de la performanță artistică pură până la impact emoțional.

Actrița Carmen Tănase

Carmen Tănase. Sursa foto: Arhiva EVZ

De ce a plecat Dragoș Bucur de la Pro Tv

Modificarea din juriu a venit în urma deciziei lui Dragoș Bucur de a se retrage din emisiune, după trei sezoane consecutive. Actorul a ales să facă un pas în spate pentru a se concentra pe proiecte personale și cinematografice, anunțând public că își dorește o pauză de la televiziune. Plecarea sa a fost una asumată și explicată deschis, fără a fi legată de tensiuni sau conflicte interne.

O nouă escrocherie a luat amploare. Bilete de avion la preț redus care nu există
O nouă escrocherie a luat amploare. Bilete de avion la preț redus care nu există
Impozitul auto. Creșteri de peste 15 ori pentru unii proprietari de mașini
Impozitul auto. Creșteri de peste 15 ori pentru unii proprietari de mașini

Deși nu mai face parte din juriul „Românii au talent”, Dragoș Bucur rămâne asociat cu Pro TV prin alte proiecte și nu a exclus o revenire pe micile ecrane în viitor. În mesajele transmise fanilor, actorul a subliniat relația bună cu echipa și cu ceilalți membri ai juriului.

Smiley și Pavel Bartoș

Sursa foto: Pro TV

Carmen Tănase nu este străină de universul Pro TV. Actrița a avut numeroase colaborări cu postul de-a lungul anilor, de la apariții speciale în programe de divertisment până la roluri în seriale de succes. De asemenea, relația apropiată cu unii dintre colegii de platou, inclusiv Pavel Bartoș și Smiley, a contribuit la o integrare rapidă în echipa emisiunii.

Când se va difuza noul sezon Românii au talent

„Românii au talent” își păstrează și în 2026 intervalul de difuzare consacrat, în fiecare vineri seară, de la ora 20:30. În culise, atmosfera este coordonată de același duo de prezentatori care a devenit emblematic pentru format: Smiley și Pavel Bartoș.

Producătorii mizează, și în acest sezon, pe diversitatea concurenților și pe povești autentice, într-un context în care emisiunea rămâne una dintre cele mai importante platforme de promovare a talentului din România. Formatul continuă să atragă participanți din toate colțurile țării, indiferent de vârstă sau experiență artistică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:34 - Sfârșitul unei povești de dragoste ca-n povești. Divorțul oficial al lui Kidman și Urban surprinde fanii
21:22 - O nouă escrocherie a luat amploare. Bilete de avion la preț redus care nu există
21:13 - Românii au talent revine pe ecrane. Ce surprize a pregătit Pro TV
21:05 - Statele Unite vor media o celulă de comunicare între Siria și Israel pentru securitate și cooperare
20:57 - Brigitte Bardot, condusă pe ultimul drum de fiul cu care a fost ani la rând în conflict
20:48 - O destinație foarte populară printre români, pe lista restricțiilor de călătorie pentru 2026

HAI România!

Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

Proiecte speciale