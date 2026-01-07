Românii au talent revine pe ecrane. Ce surprize a pregătit Pro TV

Cel mai urmărit show de divertisment din țară, „Românii au talent”, se întoarce pe micile ecrane începând de vineri, 23 ianuarie 2026, cu un nou sezon difuzat de Pro TV, au anunțat producătorii. Emisiunea intră într-o nouă etapă, după ce schimbările din juriu, operate încă din sezonul anterior, sunt consolidate și duse mai departe.

Show-ul își păstrează statutul de lider de audiență, mizând pe combinația consacrată dintre emoție, spectacol și povești de viață, dar și pe o formulă de juriu care s-a dovedit eficientă încă de anul trecut. Actrița Carmen Tănase este noua jurată „Românii au talent”.

Carmen Tănase va juriza alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, un trio cu experiență îndelungată în cadrul emisiunii. Actori, artiști și personalități cu stiluri diferite, cei patru jurați aduc perspective variate asupra momentelor de pe scenă, de la performanță artistică pură până la impact emoțional.

Modificarea din juriu a venit în urma deciziei lui Dragoș Bucur de a se retrage din emisiune, după trei sezoane consecutive. Actorul a ales să facă un pas în spate pentru a se concentra pe proiecte personale și cinematografice, anunțând public că își dorește o pauză de la televiziune. Plecarea sa a fost una asumată și explicată deschis, fără a fi legată de tensiuni sau conflicte interne.

Deși nu mai face parte din juriul „Românii au talent”, Dragoș Bucur rămâne asociat cu Pro TV prin alte proiecte și nu a exclus o revenire pe micile ecrane în viitor. În mesajele transmise fanilor, actorul a subliniat relația bună cu echipa și cu ceilalți membri ai juriului.

Carmen Tănase nu este străină de universul Pro TV. Actrița a avut numeroase colaborări cu postul de-a lungul anilor, de la apariții speciale în programe de divertisment până la roluri în seriale de succes. De asemenea, relația apropiată cu unii dintre colegii de platou, inclusiv Pavel Bartoș și Smiley, a contribuit la o integrare rapidă în echipa emisiunii.

„Românii au talent” își păstrează și în 2026 intervalul de difuzare consacrat, în fiecare vineri seară, de la ora 20:30. În culise, atmosfera este coordonată de același duo de prezentatori care a devenit emblematic pentru format: Smiley și Pavel Bartoș.

Producătorii mizează, și în acest sezon, pe diversitatea concurenților și pe povești autentice, într-un context în care emisiunea rămâne una dintre cele mai importante platforme de promovare a talentului din România. Formatul continuă să atragă participanți din toate colțurile țării, indiferent de vârstă sau experiență artistică.