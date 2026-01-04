Monden

Emisiunea-fenomen din România, care s-a bucurat de un succes formidabil, a dispărut. Fanii caută explicații

Emisiunea-fenomen din România, care s-a bucurat de un succes formidabil, a dispărut. Fanii caută explicații
Emisiunea care a avut succes, dar a dispărut. În anii 2000, pe micile ecrane din România a apărut un format de televiziune care a surprins publicul și a cucerit audiențe mari prin simplitatea și umorul său natural. Este vorba de emisiunea „Copiii spun lucruri trăsnite”, prezentată de Virgil Ianțu.

Emisiunea care a avut succes, dar a dispărut

Conceptul era simplu, dar extrem de eficient: copiii, cu vârste fragede, erau invitați în platou să răspundă la întrebări sau să comenteze teme „grele” pentru ei, iar sinceritatea lor nefiltrată transforma fiecare episod într-un adevărat moment de comedie și revelație. Micuții nu se temeau să spună exact ceea ce gândeau, iar replicile lor au devenit rapid celebre printre telespectatori.

Show‑ul a fost transmis inițial la Prima TV și a devenit, în scurt timp, una dintre cele mai urmărite producții de divertisment din România. Publicul a apreciat combinația între inocența copiilor și modul în care interpretau subiecte serioase din perspectiva lor unică.

Multe momente au ajuns virale

Pe parcursul difuzării, unii dintre copiii participanți au oferit replici care au rămas în memoria colectivă a telespectatorilor. Un exemplu celebru care circulă și astăzi pe internet este momentul în care o fetiță, întrebată despre fantome, a răspuns cu multă seriozitate: cum ar fi îmbrăcate fantomele – cu un cearceaf alb pe cap și ochii machiați în negru.

Această replică a devenit parte din cultura populară și este încă redescoperită de fani pe YouTube sau rețele sociale.

În epoca în care televiziunea tradițională era centrul divertismentului de familie, astfel de momente spontane și neprelucrate au creat o legătură specială între format și public. Copiii deveneau mici „comentatori” ai lumii adulților, iar umorul lor ingenuu și direct captiva atât părinții, cât și frații mai mari.

Totuși, după o perioadă de difuzare intensă, emisiunea a dispărut din grila postului. Deși a fost un format de succes, evoluțiile din peisajul media, schimbările de management și noile direcții de programare au dus la retragerea producției de pe televiziunea tradițională, spre nemulțumirea fanilor.

Emisiunea a revenit în mediul online

Ani mai târziu, Virgil Ianțu a încercat să readucă în prim‑plan această formulă iubită. În 2021, el a anunțat relansarea emisiunii sub denumirea „Copiii spun… cu Virgil Ianțu”, un format adaptat vremurilor moderne și difuzat doar online, pe platforme precum Facebook sau YouTube.

Castingurile pentru noul proiect au fost anunțate public, iar copiii cu vârste între 4 și 7 ani erau invitați să participe dacă aveau „lucruri trăsnite” de spus – adică opinii neobișnuite, replici sincere sau idei care survineau natural și amuzant.

Publicul a reacționat rapid la relansarea online, mulți părinți și bunici completând că își amintesc cu plăcere de momentele petrecute în familie urmărind edițiile vechi ale show‑ului.

Pe YouTube există în continuare numeroase clipuri din emisiunea veche, încă urmărite de mii de fani nostalgici, iar replicile copiilor ajung în comentarii și pe rețelele sociale, unde discută atât generațiile care au urmărit originalul, cât și cele mai tinere, care descoperă show‑ul abia acum.

