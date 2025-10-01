Schimbări pe piața media. O nouă televiziune se lansează în România

O nouă televiziune se va lansa în curând pe piața media din România. Televiziunea face parte din una dintre cele mai cunoscute rețele din Statele Unite.

Televiziunea religioasă americană Daystar își extinde prezența în Europa de Est, vizând lansarea unei versiuni dedicate publicului românesc. Potrivit documentelor depuse la CNA, postul urmează să fie inclus în ofertele operatorilor de cablu din România, iar conținutul său va fi adaptat cadrului legislativ și cultural local, informează paginademedia.ro. Reprezentanta oficială a rețelei, Simona Mikhulesku, a explicat că proiectul are scopul de a promova valori morale și spirituale printr-o abordare modernă și incluzivă.

Daystar, fondată în 1993 în Statele Unite, s-a impus de-a lungul anilor drept una dintre cele mai influente televiziuni creștine la nivel mondial.

Cu o audiență de sute de milioane de telespectatori în peste 180 de țări, canalul combină programe religioase, documentare tematice, emisiuni de familie și concerte gospel, mizând pe un format prietenos și accesibil tuturor categoriilor de vârstă.

Printre producțiile emblematice ale televiziunii americane Daystar se numără emisiunea „Joni Table Talk”, moderată de fondatoarea postului, Joni Lamb, un talk-show care aduce în prim-plan teme sociale, spirituale și politice abordate dintr-o perspectivă creștină.

De-a lungul anilor, la masa discuțiilor au fost invitați lideri religioși, activiști și personalități publice, între care s-a numărat și Robert F. Kennedy Jr., fost Secretar al Departamentului de Sănătate al SUA.

Televiziunea s-a diferențiat prin modul deschis în care tratează subiecte controversate și prin varietatea producțiilor sale – de la documentare internaționale și programe educative, până la emisiuni pentru familie și tineret.

Extinderea în România marchează un moment important pentru piața media locală, fiind prima dată când un post evanghelic global de anvergura Daystar își propune o prezență constantă și adaptată publicului românesc.

Peisajul media religios din România este dominat în prezent de posturi locale, precum Trinitas TV, televiziunea oficială a Patriarhiei Române, dar și de canale neoprotestante cunoscute, precum Alfa Omega TV și Speranța TV, care difuzează conținut creștin adaptat diferitelor confesiuni. Acestea au reușit să-și fidelizeze publicul prin programe educative, liturgice și de actualitate spirituală, oferind o perspectivă autohtonă asupra valorilor creștine.

Prin extinderea Daystar, piața de televiziune religioasă din România ar putea căpăta o nouă dimensiune, aducând un canal cu influență globală și o abordare modernă asupra mesajului creștin. Consiliul Național al Audiovizualului urmează să stabilească etapele administrative necesare pentru includerea postului în grilele distribuitorilor de cablu, iar lansarea efectivă este așteptată în perioada următoare, după finalizarea aprobărilor și adaptarea conținutului la publicul local.