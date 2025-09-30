Noi sfinți în calendarul Ortodox. Hotărâri adoptate de Sfântul Sinod al BOR

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) a adoptat, în zilele de 29-30 septembrie 2025, mai multe hotărâri privind activitatea pastorală și misionară. Întâlnirea s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Unul dintre cele mai importante momente anunțate privește finalizarea picturii interioare a Catedralei Naționale din București. Sfântul Sinod a luat act de stadiul pregătirilor pentru sfințirea acesteia, eveniment programat pentru duminică, 26 octombrie 2025.

Ceremonia este așteptată să atragă un număr mare de credincioși și va reprezenta un reper pentru viața liturgică a Bisericii Ortodoxe Române.

Sinodul a aprobat înscrierea în Calendarul bisericesc a doi cuvioși: Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, prăznuit la 11 mai, și Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, prăznuit la 24 februarie. De asemenea, au fost aprobate icoanele și textele liturgice dedicate cinstirii acestora.

Totodată, Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop al Ohridei și Jicei, va fi înscris în Sinaxarul Sinodal al BOR, cu ziua de prăznuire la 18 martie. Sinodul a validat și icoana, precum și textele liturgice aferente.

Sfântul Sinod a aprobat instituirea și înscrierea în Sinaxarul BOR a două noi sărbători dedicate Maicii Domnului: Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Craiova (30 august) și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn (21 iulie).

Pentru aceste sărbători au fost validate și textele liturgice.

Un alt punct important al ședinței a vizat situația textelor liturgice și a icoanelor pentru cele 16 femei cu viață sfântă, canonizate în iulie 2025.

Sinodul a aprobat icoanele realizate pentru opt dintre ele, printre care Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu (16 august), Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea (12 aprilie) și Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești (19 decembrie).

Alte nume incluse sunt Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea (5 iunie), Sfânta Platonida de la Argeș (26 septembrie), Sfânta Anastasia Șaguna (1 decembrie), Sfânta Matrona de la Hurezi (5 mai) și Sfânta Antonina de la Tismana (23 decembrie).

Sinodul a aprobat și proiectele pentru Slujba și Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul (13 septembrie), precum și pentru Slujba Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei (13 septembrie).

O decizie cu impact social a vizat situația monahilor care nu realizează venituri. În contextul reglementărilor legislative actuale, Sfântul Sinod a aprobat ca toate Centrele eparhiale să le achite contribuțiile necesare din fonduri proprii, pentru a evita dificultățile legate de asigurările sociale și medicale.

Un alt punct de pe ordinea de zi a vizat aprobarea Statutului pentru organizarea și funcționarea Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei.

Prin această măsură, Biserica Ortodoxă Română își întărește structurile misionare în diaspora, acoperind comunități românești tot mai numeroase din Europa de Nord și de Vest.

Sfântul Sinod a luat act de numirea Preacuviosului Părinte Arhimandrit Ioan Meiu ca Reprezentant al Patriarhiei Române în Țara Sfântă și Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.

Numirea confirmă importanța pe care BOR o acordă comunităților românești din Israel și menținerii legăturilor cu locurile sfinte ale creștinismului.