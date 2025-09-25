Se împlinesc 18 ani de la întronizarea Preafericitului Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Moment de bucurie pentru credincioșii ortodocși. Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română marchează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în funcția de Patriarh. La ceas aniversar, Patriarhia Română a anunțat că românii îi pot trimite mesaje de felicitare atât prin e-mail, cât și prin poștă.

În perioada 29-30 septembrie 2025, Sfântul Sinod va ține ședința de toamnă, în care vor fi pregătite evenimentele prilejuite de sfințirea Catedralei Naționale și vor fi discutate alte teme de pe ordinea de zi.

Cu acest prilej, cei prezenți vor sărbători momentul important pentru Biserica Ortodoxă. Evenimentul marchează 18 ani de slujire patriarhală și reprezintă un gest de recunoștință pentru întreaga activitate pastorală a Patriarhului.

„Sărbătorirea va avea loc într-un cadru sinodal ca recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 18 ani de slujire patriarhală rodnică”, au anunțat reprezentanții Patriarhiei Române.

Ca în fiecare an, slujitorii bisericii din țară și credincioșii îi pot adresa mesaje de felicitare. Conform anunțului făcut de Patriarhiei, acestea pot fi trimise pe adresa de e-mail/fax sau prin poștă.

„Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare se pot adresa Cabinetului Patriarhal prin e-mail (cabinet.patriarhal@patriarhia.ro), fax (0040.21.406.71.62) sau poștă la adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2, RO-040161, sector 4, București”, se arată în comunicatul Patriarhiei.

Cu câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Patriarhul Daniel le-a adresat mulțumiri părinților, bunicilor, învățătorilor și profesorilor pentru dedicarea și răbdarea cu care au promovat educația creștină în familie și în școală. De asemenea, reprezentantul BOR i-a încurajat pe elevi să aprecieze efortul tuturor educatorilor și să cultive valorile credinței în viața de zi cu zi.

„Prin prezența orei de Religie în școală și prin cateheza parohială, Biserica Îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos, Care este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6), descoperă copiilor și tinerilor sensul profund creștin al vieții, oferă repere esențiale pentru dezvoltarea în plan personal și comunitar,cultivă iubirea față de oameni și față de întreaga creație a lui Dumnezeu, promovează comuniunea între generații”, spunea Patriarhul Daniel.