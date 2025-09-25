Hrană și băuturi gratuite la pelerinajul Sfintei Parascheva. Zeci de restaurante din Iași, implicate

Restaurantele din Iași se pregătesc să împartă peste 40.000 de porții de mâncare, ceai și apă pelerinilor care vor ajunge la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Conform tradiției, pelerinajul de la Catedrala Mitropolitană va începe pe 8 octombrie. În paralel, parohiile și mănăstirile din Arhiepiscopia Iașilor vor oferi alte 100.000 de porții de hrană. Părintele Cosmin Brînză, director fiideajutor.ro, platforma care sprijină proiectele Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a mobilizat în jur de 40 de restaurante în acest sens.

Ca în fiecare an, pelerinii vor începe să sosească la Iași încă din 7 octombrie. Conform coordonatorului acțiunii, numărul credincioșilor care ar putea participa anul acesta la Catedrala Mitropolitană din Iași se ridică la peste 270.000.

Pentru a veni în sprijinul lor, proprietarii restaurantelor și cafenele din oraș au decis să ofere porții gratuite de mâncare și ceai cald.

„Nu a fost greu să îi mobilizăm. Am avut mari emoții, însă bucuria noastră a fost că am primit o rată de răspuns de aproape 100%. Oamenii au fost foarte deschiși și am avut bucuria să constatăm că Sfânta Parascheva nu este doar o prezență comunitară, ci și o prezență personală. Fiecare dintre oamenii aceștia sunt legați într-un fel de Sfânta Parascheva. Noi ne-am bucurat foarte mult de acest lucru și ne-a dat curaj”, ne-a spus părintele Cosmin Brînză.

Inițial, coordonatorii acțiunii au pornit de la 14 parteneri locali.

„De la 14 parteneri am ajuns la 30 și iată că, după ce s-a răspândit informația, am ajuns la 40 de parteneri locali. Oamenii, pe măsură ce aud detalii despre această inițiativă, vor să se alăture, ceea ce e un lucru lăudabil”, a adăugat preotul.

Părintele Cosmin Brînză a explicat că oamenii se alătură efortului Mitropoliei de a fi gazde bune, oferindu-le pelerinilor un pahar de apă și o masă caldă. El a subliniat că gestul nu vizează neapărat persoanele aflate în nevoie, ci reprezintă o recunoaștere a efortului spiritual depus de credincioși, conform învățăturilor creștine

„Oamenii aceștia se alătură efortului Mitropoliei de a fi gazde bune, pentru că avem peste 270.000 de oameni în fiecare an și așa este creștinește, și așa ne învață Iisus Hristos: să le punem înainte un pahar de apă și o masă caldă. Nu pentru că pelerinii ar fi în pragul sărăciei, ci pentru că, atunci când cineva face un efort spiritual, e bine să primească și ceva material”, a explicat părintele Cosmin Brînză.

Conform planului anunțat de coordonatori, mâncarea va ajunge la Catedrala Mitropolitană cu ajutorul voluntarilor.

„Porțiile vor fi pregătite ca pentru livrare. Acestea vor fi preluate fie de voluntari și duse la rând, fie de partenerii care s-au oferit să le distribuie”, a continuat pr. Cosmin Brînză, director fiideajutor.ro.

În 2024, Mitropolia a oferit peste 100.000 de porții de mâncare.

„Anul trecut am reușit să întâmpinăm peste 100.000 de pelerini cu mâncare, ceai, cafea, apă. Am oferit aproape 19.000 de porții de mâncare cu ajutorul partenerilor. În acest an vom ajunge la 40.000 de porții. E o reușită frumoasă, spirituală și morală. Oamenii se adună în acest sens din dorința de a oferi fără să aștepte ceva în schimb”, a mai spus coordonatorul acțiunii.

Iazan Ibrahim, proprietarul unui restaurant din Iași, se numără printre cei care au răspuns rapid acestui apel.

„Noi vom oferi 500 de mese calde. Am deschis restaurantul în urmă cu cinci ani în Iași și din acest motiv am ales să oferim 500 de porții. Așa am simțit”, ne-a spus Iazan Ibrahim, proprietarul unui restaurant din Iași.