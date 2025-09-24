Nicușor Dan, mesaj pentru cetățenii moldoveni: Vă invit pe toți să mergeți la vot

Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni care locuiesc, muncesc sau studiază în România să meargă la vot duminică. „Duminică e un moment decisiv, esențial pentru Moldova, alegerile parlamentare”, a spus acesta, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Președintele i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni care locuiesc, muncesc sau studiază în România să meargă la vot duminică, subliniind că votul lor este decisiv pentru viitorul familiilor și al Basarabiei.

„Vă invit pe toți să mergeți la vot. Aveți aici informații despre cum și unde puteți să votați în România. Mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”, a spus acesta.

Mesajul care însoțește clipul arată că „legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”.

„Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”, a mai spus președintele.

Șeful statului a publicat și lista completă a secțiilor de votare, disponibilă pe pagina Ambasadei Republicii Moldova la București.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc duminică și vor decide componența legislativului de a XII-a, format din 101 deputați aleși pentru un mandat de patru ani.

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a stabilit ordinea candidaților pentru scrutinul din 28 septembrie. Pe buletinul de vot se vor regăsi 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru independenți. Lista este deschisă de Partidul Acțiune și Solidaritate, urmat de Partidul „Democrația Acasă” și de Coaliția pentru Unitate și Bunăstare.

Printre ceilalți candidați se numără: