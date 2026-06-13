Băneasa Shopping City și-a consolidat poziția de cel mai profitabil centru comercial din București și în 2025, potrivit bilanțurilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor și analizate de Economica.net.

Deși alte malluri din Capitală au raportat afaceri mai mari sau în creștere, centrul comercial din nordul orașului continuă să genereze profituri care depășesc, cumulat, rezultatele tuturor celorlalte malluri importante din București.

Datele financiare arată că cele mai mari opt malluri din Capitală au realizat anul trecut afaceri totale de peste 1,4 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 280 de milioane de euro.

Comparativ cu 2024, veniturile cumulate au crescut cu aproximativ 5%, confirmând reziliența sectorului de retail modern.

Băneasa Shopping City a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de peste 308 milioane de lei, cu aproximativ 3% mai mare decât cea raportată în anul precedent. În același timp, profitul net s-a menținut la un nivel similar cu cel din 2024.

Rezultatul marchează al șaptelea an consecutiv în care centrul comercial generează profituri consistente. Potrivit analizei Economica.net, profitul realizat de Băneasa Shopping City depășește profiturile cumulate ale celorlalte malluri importante din București, ceea ce îi menține poziția de lider detașat în acest clasament.

Deși AFI Cotroceni a raportat cea mai mare cifră de afaceri dintre mallurile din Capitală, performanța comercială nu s-a reflectat și în rezultatul final. Veniturile centrului comercial au crescut cu aproximativ 9% față de 2024, însă compania a încheiat anul cu pierderi.

O situație similară se regăsește și la Mega Mall. Centrul comercial din zona Pantelimon și-a majorat afacerile cu aproximativ 5%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani, însă rezultatul net a rămas negativ.

Sun Plaza, aflat într-un proces de modernizare și reconfigurare, a raportat o scădere de aproximativ 4% a cifrei de afaceri. Profitul net s-a redus cu 27%, până la puțin peste 32 de milioane de lei.

În schimb, ParkLake a înregistrat o evoluție pozitivă. Afacerile centrului comercial au crescut cu aproximativ 6%, ajungând la aproape 150 de milioane de lei, în timp ce profitul a avansat cu 10%, depășind nouă milioane de lei.

Compania care administrează București Mall și Plaza România a raportat o creștere a afacerilor de aproape 4% în 2025. Cu toate acestea, rezultatul final a fost negativ, cele două centre comerciale încheind anul cu o pierdere de aproximativ 10 milioane de lei.

Datele arată că majorarea veniturilor nu garantează automat și profitabilitatea, costurile operaționale, investițiile și cheltuielile financiare având un impact semnificativ asupra rezultatelor finale.

Rezultatele financiare aferente anului 2025 indică o creștere moderată a pieței centrelor comerciale din București. Chiar dacă unele malluri au raportat pierderi, majoritatea au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri, semn că traficul și consumul au rămas la niveluri ridicate.

Băneasa Shopping City își păstrează însă statutul de reper al profitabilității în retailul modern din Capitală, într-un context în care competiția dintre marile centre comerciale rămâne una dintre cele mai intense din piața imobiliară și de retail din România.