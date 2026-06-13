Schimbare majoră în România: 4 din 10 vor climatizare „all-season”

Patru din zece români își doresc sisteme de climatizare care să funcționeze pe tot parcursul anului, oferind nu doar răcire, ci și încălzire, filtrarea aerului, controlul umidității și un consum redus de energie, potrivit unui studiu Daikin.

Studiul evidențiază o schimbare clară de comportament în rândul consumatorilor, pentru care confortul în perioadele de caniculă, calitatea somnului, dar și funcțiile de dezumidificare și purificare a aerului au devenit criterii importante de achiziție. În paralel, eficiența energetică și posibilitatea controlului inteligent de la distanță sunt tot mai prezente în decizia de cumpărare.

Creșterea frecvenței valurilor de căldură, costurile mai mari cu energia și preocuparea pentru calitatea aerului din locuințe schimbă modul în care românii aleg soluțiile de climatizare. Dacă în urmă cu câțiva ani principalul criteriu era aproape exclusiv capacitatea de răcire, astăzi consumatorii sunt tot mai interesați de eficiența energetică, funcțiile de filtrare și încălzire a aerului și de posibilitatea controlului inteligent de la distanță, direct de pe mobil, potrivit datelor Daikin România, filiala locală a celui mai important producător de aer condiționat la nivel global.

Studiul „Daikin Brand Research”, realizat de Ipsos pe un eșantion de 816 proprietari sau potențiali cumpărători din România, arată că peste 42% dintre respondenți caută soluții integrate care să îi ajute să facă față valurilor de caniculă și să asigure încălzire și dezumidificare într-un singur sistem, utilizabil inclusiv în sezonul rece sau în perioadele ploioase.

În prezent, aerul condiționat nu mai este perceput doar ca un echipament pentru vară, ci ca o soluție completă pentru confortul locuinței pe tot parcursul anului.

„În România, aerul condiționat este încă asociat în primul rând cu răcirea în sezonul cald, însă vedem o schimbare clară în felul în care consumatorii aleg aceste echipamente. Tot mai mulți clienți caută soluții complete, care pot fi folosite și pentru încălzire, au consum redus, funcționează silențios, contribuie la un aer interior mai bun și pot fi controlate ușor, inclusiv de la distanță și observăm o nevoie tot mai mare de a primi recomandări și servicii profesioniste de instalare”, spune Daniel Vasile, Managing Director Daikin România.

Schimbările de comportament apar pe fondul unei piețe locale încă în dezvoltare. Doar 44% dintre gospodăriile din România dețineau cel puțin un aparat de aer condiționat în 2025, în creștere de la 28% în 2020, potrivit Euromonitor International. În același timp, piața este estimată să crească în medie cu aproximativ 6,5% anual între 2026 și 2032, conform Vyansa Intelligence.

Tendința este similară și la nivel european, unde doar aproximativ 20% dintre gospodării sunt echipate cu sisteme de aer condiționat, comparativ cu 76% în America de Nord și 47% în Asia-Pacific, ceea ce indică un potențial ridicat de creștere.

Procesul de achiziție rămâne însă unul complex. Aproape 73% dintre respondenți spun că au nevoie de recomandări înainte de cumpărare, iar 74% consideră că diferențele dintre branduri sunt importante. Pentru informare, 54% folosesc motoare de căutare, 46% discută cu apropiații, iar aproximativ 44% apelează la instalatori sau consultanți. În plus, 42% vizitează showroom-uri.

Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la costurile pe termen lung, iar aparatele moderne sunt privite ca investiții în eficiență și confort. În funcție de model, sistemele de tip split pot ajunge la clase de eficiență de până la A+++ și pot funcționa inclusiv la temperaturi de până la -20°C.

Pe lângă controlul temperaturii, accentul se mută și pe calitatea aerului interior. Sistemele moderne contribuie la filtrarea particulelor, reducerea alergenilor și reglarea umidității, iar unele modele includ tehnologii precum Flash Streamer.

Controlul digital devine un alt criteriu important, pentru că permite gestionarea de la distanță a temperaturii și consumului, precum și integrarea cu asistenți vocali precum Google Home sau Amazon Alexa.