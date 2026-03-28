Cum alegi corect un aer condiționat pentru apartament

Alegerea unui aparat de aer condiționat nu se rezumă, de regulă, la compararea prețurilor sau la notorietatea unui brand. Modelele disponibile diferă prin putere, consum de energie, nivel de zgomot și condiții de instalare. Pentru a face o selecție potrivită, este necesară analizarea unor criterii tehnice esențiale, care influențează direct eficiența și funcționarea pe termen lung.

Primul criteriu este puterea de răcire, exprimată de obicei în BTU/h sau kW. Dimensionarea se face, în mod normal, în funcție de suprafața încăperii: în jur de 200–220 BTU/h pentru fiecare metru pătrat, cu ajustări în funcție de înălțimea camerei, expunerea la soare și sursele suplimentare de căldură din interior.

Astfel, pentru o cameră tipică de apartament, suprafața și înălțimea tavanului contează cel mai mult. O capacitate prea mică duce la funcționare îndelungată fără atingerea temperaturii dorite, iar una prea mare poate răci rapid aerul fără control eficient al umidității. De aceea, măsurarea suprafeței reale ce trebuie răcită și verificarea recomandărilor de dimensionare din ghiduri rămân pașii de bază.

Al doilea criteriu este consumul estimat pe sezon, reflectat prin indicatorii SEER (pentru răcire) și SCOP (pentru încălzire, la modelele care pot încălzi). În UE, eticheta energetică pentru aparatele de aer condiționat folosește aceste valori și clasele de eficiență stabilite prin regulile de etichetare.

La compararea modelelor, SEER mai mare înseamnă, în general, eficiență mai bună la răcire pe durata sezonului, iar SCOP mai mare indică eficiență mai bună la încălzire în regim de pompă de căldură. În plus, registrul european EPREL afișează datele declarate de producător, inclusiv consumuri orientative și alte câmpuri ale etichetei.

În apartament, zgomotul este un criteriu practic, mai ales în dormitor. Pe eticheta energetică și în EPREL apar niveluri de putere sonoră pentru unitatea interioară și cea exterioară, ceea ce ajută la comparații între modele.

Tot la confort intră modul de control al temperaturii și al umidității. Tehnologiile de tip inverter sunt proiectate să moduleze puterea, în loc să pornească și să oprească la intervale scurte, ceea ce poate susține o temperatură mai stabilă și un consum mai bun în regim de menținere. Când fișa tehnică oferă trepte de funcționare și valori detaliate, acestea sunt utile în decizia finală.

Alegerea nu este completă fără verificarea tipului de agent frigorific și a instalării. În UE, regulile pentru gazele fluorurate (F-gaze) au fost actualizate prin Regulamentul (UE) 2024/573, care întărește controlul asupra utilizării, recuperării și cerințelor de competență/certificare pentru activități ce implică aceste substanțe.

Pentru apartamente, instalarea influențează direct funcționarea: poziția unității interioare, traseul frigorific, evacuarea condensului și amplasarea unității exterioare (inclusiv zgomotul). În buget trebuie inclus kitul de montaj, lungimea traseului, eventuale lucrări suplimentare și condițiile de garanție, care pot depinde de montajul făcut de personal autorizat și de documentele de punere în funcțiune.