Un sat din Spania, vândut la prețul unui apartament din București. Se află pe malul Oceanului Atlantic

În timp ce în București 150.000 de euro abia mai sunt suficienți pentru un apartament într-o zonă bună, în nord-vestul Spaniei aceeași sumă îți poate aduce un sat întreg, cu case din piatră, priveliști spre ocean și potențial turistic uriaș. În provincia A Coruña, în regiunea Galicia, cătunul abandonat Candelago a fost scos la vânzare pentru 150.000 de euro, după ce prețul inițial de 200.000 de euro a fost redus.

Candelago este un mic univers rural. Satul cuprinde aproximativ zece case tradiționale din piatră, construite în stil galician, cu ziduri groase și acoperișuri din ardezie. În plus, include hórreos – grânare specifice regiunii, ridicate pe piloni pentru a proteja alimentele de umezeală și rozătoare – dar și alei înguste, astăzi invadate de vegetație. Așezarea se află în Pontesco, pe spectaculoasa Costa da Morte, o zonă cunoscută pentru peisajele dramatice și pentru legendele legate de numeroasele naufragii care au avut loc aici de-a lungul timpului. Tradus literal drept „Coasta Morții”, acest colț de Spanie atrage turiști prin frumusețea sălbatică și autenticitatea sa.

Anii de abandon și-au pus amprenta asupra construcțiilor, însă tocmai această patină a timpului îi conferă farmec. Pentru un investitor cu viziune, ansamblul poate fi recondiționat și transformat într-un boutique hotel rural, într-un complex de case de vacanță sau chiar într-un refugiu privat exclusivist.

Poziționarea este atuul major: satul oferă priveliști ample către Atlantic și se află la mică distanță de traseul celebru Camiño dos Faros, un drum de coastă care leagă mai multe faruri și care a devenit extrem de popular printre pasionații de drumeții.

Zona este recunoscută nu doar pentru peisajele sale dramatice, ci și pentru bogăția gastronomică. Coasta este faimoasă pentru percebes, un tip de crustaceu considerat delicatesă și apreciat în restaurantele de top din întreaga lume. Pescarii din apropiere mențin tradiția culegerii acestor „barnacle” în condiții dificile, direct de pe stânci bătute de valuri.

La câțiva kilometri distanță se află Corme, un important centru pescăresc, unde pot fi vizitate farul istoric Rocundo și Muzeul de Artă Contemporană Costa da Morte, potrivit publicației Idealista. Astfel, viitorii proprietari ai satului nu ar beneficia doar de liniște și izolare, ci și de acces la puncte culturale și turistice deja consacrate.

Peisajele dramatice, combinația dintre munte și mare și lipsa urbanizării masive fac din această zonă un paradis pentru cei care caută autenticitate. Nu este de mirare că presa internațională a remarcat interesul crescut pentru astfel de proprietăți, mai ales în contextul în care tot mai mulți cumpărători caută alternative la viața urbană aglomerată.

Candelago nu este un caz izolat. În Galicia, depopularea rurală începută în anii ’70 a lăsat în urmă numeroase sate aproape pustii. Tinerii au plecat către orașe sau în străinătate, iar comunitățile tradiționale s-au stins treptat.

În ultimii ani însă, trendul pare să se inverseze parțial. Prețurile ridicate din marile orașe, dorința pentru un stil de viață mai sustenabil și interesul pentru turismul experiențial au readus în atenție aceste proprietăți istorice. Pentru sume care în mediul urban abia acoperă un apartament de dimensiuni medii, în zonele rurale pot fi achiziționate domenii întregi.

Un exemplu notabil este satul Salto de Castro, cumpărat cu 310.000 de euro de antreprenorul și muzicianul american Jason Lee Beckwith. Noul proprietar și-a anunțat intenția de a transforma zona într-o destinație turistică modernă, cu restaurant, spații de agrement și facilități de wellness.

Achiziția unui sat abandonat vine, evident, cu provocări. Costurile de restaurare pot depăși cu mult prețul inițial de cumpărare, iar infrastructura – drumuri, utilități, conexiuni la rețele – poate necesita investiții suplimentare considerabile.

Pe de altă parte, valoarea pe termen lung poate fi semnificativă. Într-o epocă în care turismul de masă este tot mai criticat, iar călătorii caută experiențe autentice, un proiect bine gândit într-o zonă precum Costa da Morte poate deveni un magnet pentru turiști din întreaga lume.

Pentru 150.000 de euro, Candelago oferă mai mult decât ziduri și teren: oferă o poveste, un cadru natural spectaculos și șansa de a readuce la viață o comunitate uitată. În comparație cu piața imobiliară din Capitală, unde sumele similare cumpără metri pătrați limitați, visul mediteranean pare, cel puțin pe hârtie, surprinzător de accesibil.