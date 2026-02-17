Într-un context geopolitic marcat de escaladarea războiului din Ucraina și de presiuni diplomatice între marile puteri, China a anunțat o nouă formă de sprijin pentru Ucraina, potrivit Fox News.

Beijingul urmează să furnizeze un pachet de asistență umanitară în domeniul energetic, în timp ce oficialii americani din cadrul Alianței Nord-Atlantice (NATO) susțin că China are capacitatea de a influența semnificativ evoluția conflictului, dar alege să nu o facă.

Această decizie a fost făcută publică în marja Conferinței de Securitate de la München, unde miniștrii de externe ai celor două țări au avut o întrevedere ce a atras atenția mediilor internaționale.

Iată un rezumat detaliat al declarațiilor, contextului internațional și reacțiilor recente cu privire la această evoluție diplomatică.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis omologului său ucrainean, Andrii Sybiha, disponibilitatea Chinei de a oferi un nou pachet de ajutor umanitar pentru sectorul energetic al Ucrainei.

Aceasta vine în condițiile în care infrastructura energetică a țării rămâne ținta atacurilor repetate ale forțelor rusești.

Potrivit declarațiilor oficiale, sprijinul chinezesc va avea ca scop ajutarea Ucrainei în refacerea rețelelor de energie afectate de bombardamente și întreruperi, contribuind astfel la menținerea serviciilor esențiale pentru populație în plină iarnă.

Ministrul ucrainean Andrii Sybiha a subliniat, într-o postare pe platforma X (fost Twitter), că este recunoscător pentru decizia Beijingului de a oferi acest pachet suplimentar.

Deși detaliile privind amploarea și valoarea exactă a ajutorului nu au fost făcute publice, Kievul și Beijingul au descris întâlnirea ca fiind focusată pe eforturile pentru pace, întărirea cooperării bilaterale și sprijinul pentru sistemul energetic ucrainean.

În același timp, la Conferința de la München, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat că reducerea sau stoparea sprijinului Chinei către Rusia ar putea avea un impact semnificativ asupra războiului.

El a susținut că „China ar putea să sune pe Vladimir Putin și să pună capăt acestui război mâine”, dacă ar opri transferurile de tehnologii dual-use și ar înceta să mai cumpere petrol și gaze rusești.

„China l-ar putea suna pe Vladimir Putin și ar putea pune capăt acestui război mâine, renunțând la tehnologiile sale cu dublă utilizare pe care le vinde”, a declarat Whitaker într-un panel moderat de Bloomberg, subliniind astfel rolul economic și tehnologic al Chinei în susținerea Moscovei.

El a adăugat că „China ar putea înceta să mai cumpere petrol și gaze rusești”, sugerând că rolul Beijingului ar putea fi determinant pentru cursul conflictului.

Oficialii americani au mai afirmat că Rusia se bazează în mod semnificativ pe China pentru părți și componente esențiale în producția de drone și alte echipamente militare — deși Beijingul neagă furnizarea de sprijin militar direct Moscovei.

Autoritățile chineze insistă că rolul lor este unul constructiv, orientat spre facilitarea dialogului și soluționarea diplomatică a crizei.

Beijingul susține că nu este parte a conflictului și nu furnizează ajutor militar letal Rusiei, concentrându-se în schimb pe ajutor umanitar și discuții politice.

Conform declarațiilor oficiale, sprijinul umanitar energetic oferit Ucrainei face parte din eforturile de menținere a relațiilor bilaterale pe un traseu stabil și de promovare a soluțiilor pașnice.

Wang Yi a subliniat principiile de respect reciproc și cooperare reciproc avantajoasă în relațiile dintre cele două țări.

Relațiile economice dintre China și Rusia s-au adâncit de la începutul războiului, Beijingul devenind unul dintre cei mai mari parteneri comerciali și un cumpărător semnificativ de resurse energetice rusești.

Această cooperare economică a fost privită de unele guverne occidentale ca o sursă de finanțare ce permite Moscovei să susțină efortul său militar, în pofida sancțiunilor impuse de Vest.

Pe de altă parte, menținerea canalelor diplomatice deschise între China și Ucraina, prin oferirea de sprijin umanitar, conferă Beijingului o poziție strategică posibilă în discuțiile privind reconstrucția post-conflict și eforturile diplomatice viitoare.

Anunțul privind sprijinul energetic umanitar vine într-un moment în care marile puteri sunt angajate în negocieri complexe pentru pace și susținere a Ucrainei.

Pe de o parte, China afirmă că dorește să joace un rol constructiv, oferind ajutor și participând la dialog; pe de altă parte, oficialii occidentali evidențiază legăturile economice ale Beijingului cu Moscova ca un factor care influențează în mod semnificativ evoluția războiului.