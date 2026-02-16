Un exercițiu militar desfășurat recent în pădurile Estoniei s-a transformat într-un duș rece pentru planificatorii militari occidentali, după ce un grup restrâns de veterani ucraineni a reușit să blocheze și să „distrugă” o formațiune NATO mult superioară numeric.

Evenimentul, relatat inițial de The Wall Street Journal și detaliat acum de unitățile militare ucrainene, subliniază decalajul tot mai mare dintre doctrinele militare convenționale și realitatea brutală a câmpului de luptă saturat de drone.

Ceea ce trebuia să fie o demonstrație de forță a interoperabilității Aliate în cadrul exercițiului „Hedgehog” (Ariciul), a devenit un studiu de caz despre vulnerabilitatea armatelor tradiționale în fața noilor tehnologii, scrie United24Media.

Scenariul exercițiului a opus o forță ofensivă masivă a NATO, compusă din câteva mii de soldați, inclusiv o brigadă britanică și o divizie estoniană, unei echipe minuscule de „adversari” (OPFOR). Această echipă de opoziție a fost formată din doar zece operatori de drone ucraineni, veterani căliți în focul războiului real din estul Europei.

Rezultatul, descris de presa americană drept „izbitor” și de surse interne ca fiind „teribil” pentru trupele occidentale, a fost tranșat în mai puțin de jumătate de zi.

Conform rapoartelor, cei zece ucraineni au reușit să simuleze distrugerea a 17 vehicule blindate și să efectueze alte aproximativ 30 de lovituri precise asupra țintelor NATO. Mai mult, trupele aliate nu au reușit, pe durata simulării, să detecteze pozițiile de unde operau ucrainenii.

Detaliile operaționale, publicate recent pe rețelele de socializare de către Forțele de Apărare ale Ucrainei, dezvăluie o componență de elită a detașamentului trimis în Estonia.

Echipa a inclus operatori de drone bombardiere din Brigada 412 „Nemesis”, echipaje de drone FPV (First Person View) din Brigada 427 „Rarog”, reprezentanți ai Legiunii Internaționale a GUR (Serviciul de Informații al Apărării), specialiști în sistemul de conștientizare situațională Delta.

Toți aceștia au operat sub umbrela noilor „Forțe de Sisteme Fără Pilot” ale Ucrainei, o ramură militară distinctă creată pentru a maximiza eficiența războiului asimetric.

Un luptător din cadrul Brigăzii „Nemesis”, cu indicativul „Nick”, a explicat strategia: echipa sa a avut sarcina de a lovi forțele inamice simulate, de a mina rutele logistice critice și de a asigura aprovizionarea unităților prietene. Cheia succesului a fost recunoașterea aeriană superioară, realizată cu ajutorul sistemului Vector, care a permis identificarea mișcărilor inamice cu mult înainte ca acestea să devină o amenințare.

„Echipa ucraineană a învins grupurile de asalt, care nu erau pregătite pentru lovituri în masă folosind diverse sisteme UAV,” a declarat militarul ucrainean.

Analiza post-acțiune (AAR) oferită de operatorii ucraineni scoate în evidență vulnerabilități sistemice în modul în care trupele NATO abordează războiul modern. Obișnuiți cu superioritatea aeriană și cu conflicte de intensitate redusă, militarii occidentali au comis greșeli care, pe frontul din Donbas sau Zaporojie, ar fi fost fatale.

Lipsa dispersiei forțelor. Vehiculele blindate s-au deplasat în coloane mari, compacte, oferind ținte ideale pentru roiurile de drone.

Camuflaj insuficient. Infanteria nu a încercat să se disperseze sau să se ascundă eficient de „ochii din cer”.

Neglijența deplasării, ignorarea minelor. Rutele de deplasare nu au fost verificate pentru potențiale minări înainte de avans, o greșeală taxată imediat de operatorii ucraineni care minaseră virtual drumurile.

Aceste observații confirmă temerile experților militari că armatele occidentale, deși superioare tehnologic în aviație și marină, sunt încă nepregătite pentru războiul de uzură dominat de drone ieftine și letale.

Reprezentanții ucraineni au subliniat că tehnologiile au schimbat fundamental câmpul de luptă și că sunt gata să își împărtășească experiența sângeroasă cu partenerii occidentali pentru a pregăti Alianța în fața amenințării rusești.

„Tehnologiile s-au schimbat fundamental și continuă să schimbe câmpul de luptă. Unitățile ucrainene sunt gata să împărtășească experiența acumulată în războiul cu drone partenerilor occidentali,” se arată în comunicatul ucrainienilor.

Această colaborare devine tot mai strânsă. Recent, reprezentanți ai Centrului Comun de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina (JATEC) au participat la jocul de război strategic „Red Hyena 45” în Marea Britanie, integrând lecțiile învățate în Ucraina în politica pe termen lung a NATO.

Exercițiul din Estonia rămâne însă un avertisment clar: în războiul modern, tancurile de milioane de dolari pot fi oprite de drone de câteva sute de dolari, dacă tactica nu se adaptează rapid realității. Pentru NATO, lecția predată de cei 10 ucraineni ar putea fi una dintre cele mai valoroase din ultimii ani, concluzionează United24Media.