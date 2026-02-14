Exercițiile NATO desfășurate la scară largă în Estonia au evidențiat vulnerabilități serioase ale Alianței în fața conflictelor moderne dominate de utilizarea dronelor, potrivit The Wall Street Journal.

Anul trecut, Estonia a organizat exercițiul „Hedgehog - 2025”, desfășurat la scară largă, la care au luat parte peste 16.000 de militari din 12 state membre NATO. Printre participanți s-au numărat și specialiști ucraineni în războiul cu drone, inclusiv militari aflați pe linia frontului.

Potrivit lui Arbo Probal, șeful programului de sisteme de drone pentru forțele de apărare din Estonia, exercițiile au simulat un câmp de luptă „contestat și aglomerat”, conceput pentru a maximiza stresul și supraîncărcarea cognitivă a unităților, testând adaptabilitatea acestora.

Cu toate acestea, într-unul dintre scenarii, un grup de luptă NATO alcătuit din câteva mii de militari a ignorat, în timpul unei ofensive, noua realitate a transparenței totale a câmpului de luptă. „Grupul de luptă NATO s-a deplasat pur și simplu fără camuflaj, instalând corturi și vehicule blindate. Totul a fost distrus”, a spus unul dintre participanți.

În timpul manevrelor, forțele ucrainene au folosit sistemul de gestionare a câmpului de luptă „Delta”. Platforma colectează date în timp real, le analizează cu ajutorul inteligenței artificiale, identifică țintele și coordonează loviturile. Acest mecanism permite un „lanț de distrugere” rapid, care presupune detectarea, transmiterea informațiilor și executarea loviturii în doar câteva minute.

O echipă ucraineană formată din aproximativ zece persoane, care a jucat rolul inamicului simulat, a reușit ca, în jumătate de zi, să imite distrugerea a 17 vehicule blindate și să lanseze alte 30 de lovituri asupra unor ținte diferite.

Potrivit lui Aivar Hanniotti, care a condus unitatea adversă alcătuită din aproximativ 100 de persoane, peste 30 de drone au operat pe o suprafață de mai puțin de 10 kilometri pătrați. El a menționat că această densitate reprezintă doar jumătate din nivelul observat în prezent pe linia frontului din Ucraina.

„Nu exista nicio posibilitate de a se ascunde. Am găsit destul de ușor mașini și unități mecanizate și am reușit să le eliminăm destul de repede cu drone de atac”, a spus acesta.

Fostul comandant al Centrului de Informații Militare din Estonia, Sten Reimann, a descris rezultatele drept „șocante” pentru oficiali și militari. El a arătat că acestea evidențiază nivelul ridicat de transparență al câmpului de luptă modern și vulnerabilitatea echipamentelor sau a unităților care nu dispun de camuflaj adecvat.

O altă provocare majoră ține de rapiditatea deciziilor. Forțele ucrainene distribuie constant volume mari de date între structurile de comandă și unități, ceea ce accelerează atacurile. În multe armate NATO persistă însă tendința de a limita accesul la informații sensibile, fapt care încetinește lanțul de atac.

„Lecțiile nu sunt învățate atunci când sunt identificate. Mai degrabă, ele sunt învățate doar atunci când dezvoltați concepte noi, scrieți o nouă doctrină, schimbați structurile organizaționale, revizuiți instruirea, rafinați cursurile de dezvoltare a liderilor, stabiliți noi cerințe materiale care conduc procesul de achiziții și chiar faceți modificări la politicile de personal, recrutare și facilități”, a afirmat generalul în retragere David Petraeus.

Estonia a început să își actualizeze doctrina și programele de instruire pe baza lecțiilor desprinse din războiul cu drone, să majoreze bugetul pentru apărare și să își intensifice colaborarea cu sectorul tehnologic.

În același timp, potrivit Mariei Lemberg de la Aerorozvidka, mulți membri NATO manifestă încă „o lipsă fundamentală de înțelegere a câmpului de luptă modern” și continuă să pregătească trupele după manuale învechite. Un comandant care a analizat rezultatele simulării a sintetizat situația în termeni direcți: „Suntem terminați”.

Oficialii europeni au avertizat în mod repetat asupra amenințării reprezentate de Rusia la adresa statelor NATO. Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat că Rusia ar putea testa apărarea Alianței în următorii doi până la patru ani, până în 2030. El a indicat că statele baltice s-ar putea afla printre primele vizate de noi agresiuni din partea Kremlinului.