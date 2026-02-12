O bucată de plastic suspectată că ar proveni de la o dronă a fost descoperită în sudul litoralului, între Tuzla și Costinești. La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii, care au delimitat perimetrul și au demarat verificări pentru a stabili proveniența exactă a restului descoperit. Autoritățile analizează toate ipotezele, iar în cazul în care situația o va impune, vor fi solicitați și specialiștii Ministerului Apărării Naționale pentru expertiză suplimentară. Posibilă dronă găsită pe plajă. Obiectul a fost găsit între Tuzla și Costinești

Fragmentul, cu o lungime de aproximativ doi metri, a fost găsit de trei persoane care se aflau în zonă și au alertat autoritățile. Obiectul a atras atenția prin dimensiuni și forma sa, existând suspiciunea că ar putea fi parte dintr-un aparat de zbor fără pilot.

Reprezentanții Gărzii de Coastă au transmis că luni, 9 februarie, polițiștii de frontieră au fost alertați cu privire la posibila prezență a unor resturi ce ar aparține unei drone aeriene, descoperite pe plaja din stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor comunicate ulterior de reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, nu există indicii că aparatul ale cărui fragmente au fost găsite ar proveni dintr-o zonă de conflict. De asemenea, autoritățile au subliniat că nu există niciun pericol pentru populație.

Ajunși la fața locului, polițiștii de frontieră au identificat mai multe fragmente metalice care par să provină de la un aparat de zbor neidentificat. Luni seară, ministrul Apărării, Radu Miruță, declara la Antena 3 că specialiștii urmează să stabilească ce informații pot fi extrase pentru a reconstitui traseul dronei și pentru a clarifica dacă aceasta a fost doborâtă sau dacă s-a prăbușit după ce ar fi rămas fără combustibil.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în perioada 2–6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, desfășurat în poligonul Capu Midia, au fost executate trageri de luptă asupra unor ținte aeriene de unică folosință amplasate la suprafața apei. Acțiunile au fost realizate cu sisteme MLRS aflate în dotarea forțelor armate din Germania, Franța, Italia și Statele Unite ale Americii.

„Toate țintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra suprafeței maritime din sectorul poligonului. Structurile franceze au executat lansări de rachete sol-aer Mistral asupra unor ținte aeriene de unică folosință tip SQ-20, iar militarii americani prezenți la exercițiu au lansat rachete sol-aer Stinger și Avenger asupra mai multor ținte aeriene de unică folosință tip Outlaw MQM170-G2”, se arată în comunicat.