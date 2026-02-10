Social

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, clarificări legate de unde bucățile de dronă găsite în Mamaia. De unde provin, de fapt

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, clarificări legate de unde bucățile de dronă găsite în Mamaia. De unde provin, de fapt
Apar noi detalii legate de resturile de dronă găsite în Mamaia. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a transmis, marți, că nu există indicii potrivit cărora aceasta ar proveni dintr-o zonă de conflict și a subliniat că nu există niciun pericol pentru populație.

Verificările legate de bucățile de dronă găsite în Mamaia continuă

Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili ce tip de aparat de zbor este cel descoperit în Mamaia și de unde provine acesta.

„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa face cercetări pentru a se stabili natura acelui aparat de zbor fără pilot, provenienţa lui. Nu există indicii până la acest moment că aparatul de zbor provine dintr-o zonă de conflict şi nu există pericol pentru populaţie”, au arătat reprezentanţii instituției.

Sesizarea a fost făcută luni seara

Potrivit Gărzii de Coastă, alerta a fost dată luni seara, când polițiștii de frontieră au fost informați despre posibila prezență a unor resturi ce ar aparține unei drone aeriene, pe plaja din Mamaia.

Echipele ajunse la fața locului au identificat mai multe fragmente metalice, care par să provină de la un aparat de zbor neidentificat, fiind demarate procedurile legale pentru clarificarea situației.

Ministrului Apărării, despre resturile de dronă

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat că experții vor analiza resturile descoperite pentru a stabili ce date pot fi recuperate, inclusiv informații despre traseul dronei și dacă aceasta a fost doborâtă sau s-a prăbușit după ce a rămas fără combustibil.

În ultimii ani, numărul cazurilor în care au fost descoperite bucăți desprinse din astfel de dispozitive au crescut semnificativ. În ianuarie 2026, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că o echipă de specialiști a intervenit într-o localitate din județul Vrancea, unde au fost descoperite bucăți ce par să provină de la o dronă.

Sesizarea a fost făcută de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, iar militarii au fost trimiși pentru a efectua verificări la fața locului, în localitatea Tănăsoaia.

„În dimineaţa zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, Ministerul Apărării Naţionale a trimis o echipă de specialişti pentru efectuarea unei investigaţii comune, în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian. Fragmentele descoperite au fost ridicate de la faţa locului în vederea analizării”, au declarat reprezentanţii MApN.

Potrivit presei locale, bucățile de dronă au fost descoperite sâmbătă după-amiază, într-o gospodărie din județul Vrancea.

Un incident asemănător a avut loc în noiembrie 2025, când o dronă a fost găsită căzută în județul Vaslui, în zona localității Puiești. Aparatul fusese anterior semnalat pe radare în județele Tulcea și Galați.

  IlieCanciok spune:
    10 februarie 2026 la 20:10

    ,,Nu există indicii până la acest moment că aparatul de zbor provine dintr-o zonă de conflict ,,
    Asa e . Era o macheta de la palatul copiilor. Prostilor!

