O dronă, descoperită pe plaja din Mamaia. Autoritățile au intervenit la fața locului 

O dronă, descoperită pe plaja din Mamaia. Autoritățile au intervenit la fața locului
O alertă a fost declanșată luni seara, 9 februarie 2026, în stațiunea Mamaia, după ce pe plaja din dreptul Hotelului Victoria a fost găsit un obiect care pare a fi o dronă, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Descoperirea a avut loc pe parcursul zilei, iar autoritățile au securizat rapid zona.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a confirmat incidentul

La fața locului se deplasează echipe mixte ale SRI, MApN, ISU și Poliției, pentru a evalua situația și pentru a stabili proveniența obiectului. Potrivit stiripesurse.ro, este vorba despre o dronă de dimensiuni medii, de culoare verde, cu motor și elice, care are marcaje albe inscripționate pe fuselaj, de tip stencil „M04-23”

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a confirmat oficial incidentul. „La data de 09.02.2026, IPJ Constanța a fost sesizat cu privire la faptul că pe plaja din fața Hotelului Victoria, din stațiunea Mamaia, a fost găsit un obiect ce pare a fi o dronă”, a anunțat IPJ Constanța.

Perimetrul, izolat de polițiști

Polițiștii au izolat perimetrul și au restricționat accesul în zonă. De asemenea, în acest context, un echipaj specializat al Serviciului Român de Informații urmează să facă verificări la fața locului.

Până la finalizarea acestora, obiectul este tratat, în prezent, ca potențial periculos, iar perimetrul rămâne strict izolat.

Autoritățile nu exclud nicio ipoteză și continuă cercetările

Din imaginile surprinse la fața locului, obiectul pare a fi un aparat de zbor fără pilot, de tip aeronavă cu aripi fixe, cu coadă, ampenaj și motor cu elice montat frontal. Aripile principale par desprinse sau lipsesc, posibil în urma impactului cu apa ori cu nisipul.

Autoritățile nu exclud, în acest moment, nicio ipoteză și continuă cercetările pentru a stabili natura exactă a obiectului, modul în care a ajuns pe plajă și dacă există un risc pentru populație. Ancheta este în curs de desfășurare.

