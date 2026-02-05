Armata României se pregătește pentru un atac nuclear. Ce arme folosește pentru așa ceva

Militarii români se pregătesc pentru cel mai negru scenariu al unui conflict: un atac nuclear. Aceștia nu acționează singuri, ci alături de colegii francezi și belgieni din NATO, pentru a-și perfecționa tehnicile de gestionare a riscului CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear). Exercițiile se desfășoară în județul Brașov, la baza militară NATO de la Cincu, și reprezintă o oportunitate pentru instruirea comună a trupelor, potrivit MApN.

Armata Română a anunțat încă de la începutul anului că agenda pentru 2026 va fi una foarte încărcată, ca răspuns la contextul internațional tensionat.

„Cooperarea aliată în acțiune! Militari din Forţele Terestre Române se antrenează alături de militari francezi și belgieni din cadrul Grupului de Luptă NATO, dislocați în Centrul Național de Instruire Întrunită ‘Getica’ din Cincu. Obiectivul? Perfecționarea tacticilor de management al riscului CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear). Ne pregătim împreună pentru a fi gata în orice scenariu!”, au arătat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, Armata României își va continua instruirea colectivă printr-o serie de exerciții desfășurate la nivel strategic, operativ și tactic, atât pe teritoriul național, cât și alături de aliați.

În acest an sunt programate peste 100 de exerciții, printre care HISTRIA 26, un exercițiu interinstituțional de nivel strategic care urmărește antrenarea structurilor de forțe românești în context național și aliat, DACIA 26, un exercițiu tactic condus de Comandamentul Forțelor Întrunite, legat de exercițiul aliat STEADFAST DEFENDER 27, și LAND SHIELD 26, care vizează instruirea structurilor subordonate în planificarea și conducerea operațiunilor în situații de pre-criză și criză.

Printre acestea se numără SEA SHIELD 26, un exercițiu multinațional care urmărește antrenarea Comandamentului Componentei Navale și a grupurilor tactice de luptă în scenarii de criză pe flancul sud-estic al NATO, precum și STEADFAST DETERRENCE 26 și STEADFAST DUEL 26, exerciții NATO de nivel strategic și operativ dedicate exersării activării planurilor aliate și operațiilor multidomeniu.

Totodată, vor fi organizate BUREBISTA 26, axat pe dezvoltarea capacității Forțelor Aeriene de a executa operațiuni într-un cadru interarme, și CARPATHIAN ARC 26, planificat și condus de Corpul Multinațional de Sud-Est pentru instruirea structurilor subordonate, mai arată MApN.