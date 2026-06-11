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Gafă uriașă înainte de Cupa Mondială. Datele din pașaportul lui Messi au ajuns în spațiul public.

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Gafă uriașă înainte de Cupa Mondială. Datele din pașaportul lui Messi au ajuns în spațiul public.Lionel Messi. Surss foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Datele din pașapoartele jucătorilor naționalei Argentinei, inclusiv ale lui Lionel Messi, au fost publicate accidental înaintea unui meci amical disputat cu doar câteva zile înainte de startul Cupei Mondiale 2026, potrivit The Independent.

Incidentul a stârnit reacții în presa internațională și a pus organizatorii într-o situație delicată din cauza divulgării unor informații personale sensibile.

Gafa a avut loc înaintea partidei dintre Argentina și Islanda, disputată pe stadionul Jordan-Hare din Auburn, Alabama.

Lista oficială a echipei, transmisă organizatorilor cu puțin peste o oră înainte de startul meciului, conținea numerele de pașaport ale jucătorilor neacoperite.

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Documentul a fost ulterior distribuit către reprezentanții mass-media și preluat de mai multe publicații locale.

Cum au ajuns informațiile în spațiul public

Potrivit publicației documentul transmis presei includea datele de identificare ale întregului lot argentinian. Printre jucătorii afectați s-au numărat Lionel Messi, Lisandro Martínez și Enzo Fernández.

În mod obișnuit, astfel de informații sunt eliminate sau estompate înainte ca documentele oficiale să fie distribuite jurnaliștilor. De această dată, procedura nu a fost respectată, iar datele au devenit accesibile publicului.

Naționala Islandei a evitat o situație similară, deoarece lista transmisă organizatorilor nu conținea numerele de pașaport ale fotbaliștilor.

Argentina, victorie clară înaintea debutului la turneu

Incidentul a umbrit parțial succesul obținut de Argentina în partida amicală. Campioana mondială s-a impus cu 3-0 în fața Islandei, într-un meci urmărit de aproximativ 88.000 de spectatori.

Lionel Messi a început partida pe banca de rezerve și a intrat pe teren în minutul 70. Atacantul a marcat din penalty și a contribuit la cel de-al treilea gol al echipei, oferindu-i o pasă decisivă lui Rodrigo de Paul. Primul gol al întâlnirii a fost înscris de Valentín Barco.

Messi a revenit după accidentare

Partida cu Islanda a reprezentat și revenirea lui Messi după o accidentare la mușchiul posterior al coapsei, suferită cu puțin peste două săptămâni înainte de debutul Cupei Mondiale.

„M-am simțit foarte bine. Am vrut să intru și să scap de temerile care vin odată cu o accidentare”, a declarat Messi după meci.

Campionatul Mondial

Campionatul Mondial / sursa: Facebook

La 38 de ani, căpitanul Argentinei rămâne principalul punct de atracție al echipei pregătite pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Debut la Cupa Mondială împotriva Algeriei

Argentina va disputa primul meci de la Cupa Mondială pe 17 iunie, când va întâlni Algeria în Grupa J, la Kansas City. Echipa sud-americană se numără printre favoritele competiției și încearcă să își apere titlul mondial.

Incidentul privind divulgarea datelor din pașapoarte nu pare să afecteze pregătirea sportivă a lotului, însă ridică semne de întrebare privind respectarea procedurilor de protecție a datelor în cadrul evenimentelor sportive de amploare.

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