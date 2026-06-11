Politica

PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează România, după decizia privind Guvernul Tomac

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PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează România, după decizia privind Guvernul TomacSorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Partidul Social Democrat îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că blochează activitatea României în contextul crizei politice și al negocierilor privind formarea unui nou guvern.

Social-democrații susțin că actuala situație politică este generată de pierderea puterii de către Ilie Bolojan și afirmă că România are nevoie urgentă de un nou Executiv care să gestioneze situația economică și socială.

„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană“, ca țara să nu ajungă pe mâna „extremiștilor“, nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie „responsabili“, nici „pe ale cui mâini va ajunge țara“, a transmis PSD, într-un comunicat

Formațiunea mai susține că România are nevoie de un guvern funcțional și că actualele dispute politice afectează capacitatea instituțiilor de a lua decizii.

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„Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan”, au mai transmis social-democrații.

PSD cere ieșirea PNL din guvernare

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook

PSD afirmă că România ar putea funcționa și fără PNL în actuala formulă de guvernare și susține că PNL ar trebui să intre în opoziție.

„Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR”, se arată în mesajul PSD.

Social-democrații îl acuză pe Ilie Bolojan de ipocrizie politică și susțin că acesta ar încerca să își justifice rămânerea în funcție.

„Să continui să minți ipocrit că ai acceptat funcția de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea. Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere”, mai afirmă PSD.

În același mesaj, social-democrații îl acuză pe premierul demis că ar încerca să își mențină influența politică în ciuda pierderii sprijinului parlamentar.

„Poți pierde o funcție. Poți pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România”, se mai arată în comunicatul formațiunii.

Poziția PNL în criza politică

În paralel, Partidul Național Liberal a anunțat că nu va susține învestirea Guvernului Tomac, decizie comunicată de Ilie Bolojan după ședința conducerii partidului.

Liberalii au transmis că parlamentarii PNL nu vor participa la vot sau vor fi prezenți în sală fără a vota.

Ilie Bolojan a declarat că un guvern fără susținere politică riscă să rămână într-o stare de blocaj și să nu poată implementa reformele necesare.

Acesta a susținut că actuala propunere de guvern ar reprezenta, în opinia liberalilor, o formulă fără sprijin real, care nu poate funcționa eficient în contextul politic actual.

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