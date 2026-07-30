O vizită la service poate deveni costisitoare, mai ales atunci când șoferul primește un deviz neclar sau acceptă reparații fără să știe exact ce lucrări sunt necesare. Nu toate service-urile practică metode incorecte, însă există situații în care clienții ajung să plătească pentru operațiuni inutile, piese mai scumpe decât cele convenite sau lucrări care nu au fost explicate suficient.

Una dintre cele mai întâlnite probleme este apariția unor reparații suplimentare după ce mașina a fost lăsată în service. Clientului i se poate spune că au fost descoperite alte defecțiuni și că intervenția trebuie făcută urgent. Uneori, recomandarea este justificată, dar șoferul ar trebui să ceară o explicație clară, fotografii ale problemei și un preț estimativ înainte de a-și da acordul.

O altă situație este înlocuirea unor piese care încă puteau fi folosite. De exemplu, un client poate veni pentru o problemă punctuală și poate primi o listă mult mai lungă de componente „care trebuie schimbate”. O a doua opinie poate fi utilă atunci când valoarea reparației crește brusc.

Șoferii trebuie să fie atenți și la diferențele dintre prețul discutat și factura finală. Unele service-uri pot adăuga costuri pentru consumabile, diagnoză, materiale auxiliare sau manoperă, fără ca acestea să fi fost prezentate clar de la început. De aceea, este recomandat ca devizul să includă separat piesele, manopera și eventualele taxe suplimentare.

Există și suspiciunea că anumite service-uri pot factura piese noi, dar să monteze componente second-hand sau recondiționate. Pentru a reduce riscul, clientul poate solicita ambalajele pieselor, documentele de proveniență și piesele vechi înlocuite. Păstrarea acestora poate ajuta la verificarea lucrării și la soluționarea eventualelor reclamații.

O altă practică problematică este prezentarea unei piese aftermarket drept una originală. Cele două pot avea prețuri și condiții de garanție diferite. Șoferul ar trebui să întrebe ce marcă va fi montată și dacă piesa este originală, echivalentă sau recondiționată.

Înainte de a lăsa mașina în service, este bine să ceri un deviz scris, o comandă de reparație și să precizezi că lucrările suplimentare se fac numai după acordul tău. La ridicarea autoturismului, verifică factura, cere detalierea operațiunilor și solicită documentele de garanție.

Dacă apar neconcordanțe, păstrează devizul, factura, comanda de reparație și orice conversație cu service-ul. Aceste documente pot fi importante dacă este necesară o reclamație.

cere un deviz estimativ, în scris;

întreabă ce piese vor fi montate și ce garanție au;

solicită să fii contactat înainte de efectuarea lucrărilor suplimentare;

cere piesele vechi după înlocuire;

verifică dacă prețurile și operațiunile de pe factură corespund celor convenite;

evită să aprobi reparații costisitoare fără explicații sau fără o a doua opinie.

Un service corect ar trebui să explice problema, să prezinte opțiunile disponibile și să comunice transparent costurile. O deviz clar și acordul clientului înainte de începerea lucrărilor pot preveni multe neînțelegeri și cheltuieli neașteptate.