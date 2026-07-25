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Pericol de moarte pe Valea Oltului. Încă o mașină lovită de bolovani, la o zi după accidentul mortal de la Lazaret

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Pericol de moarte pe Valea Oltului. Încă o mașină lovită de bolovani, la o zi după accidentul mortal de la LazaretValea Oltului / Sursa foto AI
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Din cuprinsul articolului

Un nou incident grav a avut loc pe Valea Oltului, la doar o zi după ce un bărbat de 71 de ani din Sibiu a murit după ce o bucată de stâncă a căzut peste mașina în care se afla, potrivit publicației sibiene Turnul Sfatului.

Încă o mașină lovită de bolovani, pe Valea Oltului

Un autoturism în care se aflau doi soți a fost lovit de pietre desprinse de pe versant, miercuri, 22 iulie. Oana Tudor, în vârstă de 35 de ani, spune că bolovanii au căzut exact în momentul în care mașina trecea printr-o zonă fără plasă de protecție.

Incidentul s-a produs în timp ce femeia și soțul său se deplasau dinspre Sibiu către Râmnicu Vâlcea. Mai multe pietre s-au desprins de pe versant, iar una dintre ele a lovit autoturismul. Mașina nu a fost grav avariată, însă cei doi au fost puternic speriați de impact.

„S-a întâmplat după ce treci de Brezoi, la intersecția aceea de unde se merge spre Mălaia. Dacă mai mergi puțin, este o benzinărie. După aceasta urmează o zonă unde este montată o plasă, apoi o porțiune fără plasă, iar după aceea este din nou o plasă, care încă nu este finalizată. Exact între ele s-a întâmplat. Ploua și au căzut câțiva bolovani de mărimea a două palme. Au căzut exact când treceam, iar unul a venit spre mașina noastră. Din fericire, nu ne-a avariat foarte rău mașina”, a declarat femeia.

Cum au scăpat de moarte cei doi sibieni

Cei doi au accelerat pentru a ieși cât mai repede din zona în care continuau să cadă pietre. În spatele lor se afla un motociclist, iar femeia spune că nu știe dacă acesta a fost lovit.

„În spatele nostru era un motociclist și nu știu sigur dacă a fost lovit. Am văzut în oglinda retrovizoare cum au căzut mai mulți bolovani în fața lui. A frânat, dar nu știu dacă a pățit ceva, pentru că nu am rămas acolo. Ne-am continuat drumul, temându-ne să nu mai cadă ceva și încercând să nu îi blocăm pe ceilalți”, povestește femeia.

Valea Oltului

Valea Oltului / sursa foto: Wikipedia

Femeia spune că a sunat imediat la autorități.

„Am sunat la poliție. Dispecerul ne-a făcut legătura cu cei de la ISU, cred. Ne-au spus că vor trimite o mașină de poliție și una de la ISU. Când am intrat în Călimănești, am văzut autospecialele trecând, dar nu știu sigur dacă se îndreptau spre locul respectiv”, spune femeia.

Se teme să mai circule pe Valea Oltului. „Altă variantă spre Sibiu nu am”

Oana Tudor afirmă că se teme să mai circule pe Valea Oltului, însă spune că nu are o alternativă rezonabilă pentru a ajunge la Sibiu.

„Mă tem foarte mult. Grav este și că altă variantă spre Sibiu nu am decât pe acolo. Să ocolesc pe partea cealaltă îmi ia foarte mult. Sora mea stă în Sibiu și acesta este singurul drum pe unde poți să treci. Sunt și într-un grup în care oamenii se plâng mereu că stau câte trei-patru ore în coloană, că nu se mișcă și că se tem să nu cadă stâncile peste ei. Noi lucrăm cu o firmă de transport auto, iar șoferii cu care colaborăm trec des pe acolo. I-am avertizat și pe ei”, a concluzionat femeia.

Incidentul a avut loc la o zi după tragedia produsă marți, 21 iulie, pe DN7, la kilometrul 240+230, în zona localității Lazaret. Un bărbat de 71 de ani din Sibiu a murit după ce o bucată de stâncă a căzut peste autoturismul condus spre Sibiu de fiica sa, în vârstă de 36 de ani.

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