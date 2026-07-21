Un grav incident s-a produs marți pe DN7, în zona dintre Boița și Lazaret, după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste un autoturism aflat în mers. Un bărbat a rămas încarcerat și a fost resuscitat la fața locului, însă efoeturile echipelor de salvare au fost în zadar. La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu,

Pompierii au reușit să scoată victima dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, iar cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i salva viața.

Din cauza intervenției echipajelor de urgență și a riscului reprezentat de eventuale noi căderi de pietre de pe versant, circulația pe DN 7, între Boița și Lazaret, a fost oprită în totalitate.

Autoritățile au instituit măsuri de siguranță în zonă și continuă intervenția, în timp ce șoferii sunt sfătuiți să evite sectorul de drum și să urmeze indicațiile polițiștilor.

În urmă cu cinci zile, circulația pe DN7 a fost complet blocată în zona localității Bujoreni, județul Vâlcea, după ce un autocamion încărcat s-a răsturnat pe carosabil. Intervenția pentru degajarea drumului a durat mai multe ore, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Accidentul s-a produs în cursul dimineții, iar în urma răsturnării autocamionului traficul pe unul dintre cele mai circulate drumuri din România a fost oprit pe ambele sensuri.

DRDP Craiova a anunțat atunci că, potrivit primelor informații, autocamionul încărcat a pătruns pe sensul opus de mers, după care s-a răsturnat pe partea carosabilă.

„Traficul rutier este blocat pe DN7, la km 183+700, în zona localității Bujoreni (jud. Vâlcea), în urma unui accident rutier produs în această dimineață. Conform primelor informații, un autocamion încărcat a pătruns pe sensul opus de mers și s-a răsturnat pe partea carosabilă. Pentru repunerea acestuia pe roți este necesară intervenția unei macarale. La fața locului se află echipaje ale Poliției și ale DRDP Craiova, care asigură măsurile necesare până la eliberarea carosabilului”, a transmis instituția.

La locul accidentului au intervenit echipaje ale Poliției și reprezentanți ai DRDP Craiova, care au asigurat zona și au coordonat operațiunea de ridicare a autocamionului și de eliberare a carosabilului. Pentru repunerea vehiculului pe roți a fost necesară intervenția unei macarale, iar traficul a fost reluat abia după finalizarea operațiunilor.