Traficul rutier este complet blocat joi pe DN7, în zona localității Bujoreni, județul Vâlcea, după ce un autocamion s-a răsturnat pe carosabil. Intervenția pentru degajarea drumului va dura mai multe ore, arată DRDP Craiova.

Accidentul s-a produs în cursul zilei de joi, iar în urma răsturnării autocamionului traficul pe unul dintre cele mai circulate drumuri din țară a fost întrerupt complet. La acest moment, circulația este blocată pe ambele sensuri, iar autoritățile lucrează pentru îndepărtarea vehiculului și eliberarea carosabilului.

„Traficul rutier este blocat pe DN7, la km 183+700, în zona localității Bujoreni (jud. Vâlcea), în urma unui accident rutier produs în această dimineață. Conform primelor informații, un autocamion încărcat a pătruns pe sensul opus de mers și s-a răsturnat pe partea carosabilă. Pentru repunerea acestuia pe roți este necesară intervenția unei macarale. La fața locului se află echipaje ale Poliției și ale DRDP Craiova, care asigură măsurile necesare până la eliberarea carosabilului”, arată DRDP Craiova.

La locul accidentului se află echipaje ale Poliției și reprezentanți ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, care asigură măsurile necesare pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Operațiunea de ridicare a autocamionului și de degajare a drumului este una complexă, motiv pentru care reluarea circulației este estimată peste câteva ore.

„Reluarea circulației în condiții normale este estimată în aproximativ 4 ore. Le recomandăm conducătorilor auto să manifeste răbdare, să respecte indicațiile polițiștilor și ale personalului aflat în teren și, pe cât posibil, să aleagă rute alternative”, mai arată sursa.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, zona afectată și să aleagă rute alternative.

Cei care tranzitează Valea Oltului sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipelor de intervenție și să manifeste prudență până la reluarea traficului în condiții normale.