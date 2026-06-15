Circulația pe Valea Oltului, blocată după un accident cu cinci mașini

Circulația pe Valea Oltului, una dintre cele mai importante artere rutiere din România, care leagă Muntenia de Transilvania, a fost blocată în urma unui accident care a implicat cinci autovehicule, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române.

Centrul anunță că cinci maşini s-au ci0ocnit, luni, pe DN 7, în judeţul Vâlcea. Traficul rutier a fost complet blocat pe raza localităţii Robeşti, comuna Câineni, din județul Vâlcea, se mai arată în comunicare.

„În urmă cu puţin timp, poliţiştii Serviciului Rutier Vâlcea au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier produs pe Drumul Naţional 7, pe raza localităţii Robeşti.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit că, pe fondul nepăstrării distanţei, ar fi avut loc o coliziune în care au fost implicate 5 autovehicule”, a anunţat, la rândul său, IPJ Vâlcea cu privire la accidentul de pe DN7.

„În urma evenimentului rutier, două persoane au suferit leziuni”, au mai precizat reprezentanții autorităților rutiere.

Testarea conducătorilor auto cu aparatul alcooltest a indicat rezultate negative, a mai precizat poliția rutieră, pe baza informațiilor de la locul accidentului.

Accidentul rutier produs în satul Robești din comuna Câineni a dus la blocarea completă a traficului auto de pe Valea Oltului.

Poliţiştii rutieri au anunțat că în acest moment continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

„Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 15:00”, se mai precizează în informarea emisă de Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat vineri că măsurile de restricționare a circulației pe DN 7 au fost prelungite cu 30 de zile, până la data de 15 iulie 2026.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, condițiile meteorologice din luna mai au îngreunat desfășurarea lucrărilor. Precipitațiile abundente și perioadele prelungite de instabilitate atmosferică au redus timpul disponibil pentru intervenții.