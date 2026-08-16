România a obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) 2026. Rezultatele obținute de elevii români mențin țara noastră pe locul al doilea în clasamentul mondial istoric după numărul total de medalii, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Medalia de aur a fost câștigată de Rareș-Andrei Neculau, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați.

Medalia de argint i-a revenit lui Mihai-Valeriu Voicu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Andrei-Paul Iorgulescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, a obținut medalia de bronz.

Cea de-a doua medalie de bronz a fost câștigată de Alexandru Dima, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Punctajele obținute de Rareș-Andrei Neculau și Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță din istoria participării României la competiție în clasamentul individual, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Rezultatele de la ediția din 2026 consolidează poziția României în clasamentele istorice ale International Olympiad in Informatics Statistics.

România ocupă locul al doilea mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii obținute de-a lungul participărilor la Olimpiada Internațională de Informatică.

În clasamentul valoric al medaliilor, care ține cont de ponderea medaliilor de aur, argint și bronz, România ocupă locul al șaptelea.

Ministerul Educației și Cercetării atribuie continuitatea acestor rezultate și colaborării cu Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI).

Lotul României a fost însoțit în Uzbekistan de profesorul Adrian Panaete, de la Colegiul Național „A.T. Laurian” din Botoșani, în calitate de Team Leader, și de Luca Perju-Verzotti, reprezentant SEPI și student la École polytechnique, în funcția de Deputy Leader.

Coordonarea participării la nivelul Ministerului Educației și Cercetării a revenit Direcției Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

Ediția din acest an a adus și o recunoaștere pentru echipa tehnică română. Profesorul Adrian Panaete a primit distincția Long Service Award, acordată pentru implicarea și activitatea sa în managementul lotului României la șapte ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică.

“Dincolo de parcursul elevilor, această ediţie a adus o recunoaştere profesională pentru stafful tehnic român. Profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distincţia Long Service Award, oferită de comunitatea internaţională în semn de apreciere pentru implicarea şi managementul echipei de-a lungul a 7 ediţii ale Olimpiadei Internaţionale de Informatică. Excelenţa Sa, Daniel Cristian Ciobanu, ambasadorul României la Taşkent, a fost alături de lotul naţional la Olimpiada Internaţională de Informatică desfăşurată în Uzbekistan. Felicitări întregii echipe pentru seriozitate, consecvenţă şi determinare, profesorilor şi părinţilor pentru sprijin!”, se arată în postarea Ministerului Educației și Cercetării.

Ministerul Educației și Cercetării asigură sprijin pentru participarea loturilor naționale la competițiile internaționale. Instituția acoperă taxele de participare, costurile deplasărilor și diurna pentru zilele de ședere.

Ministerul se ocupă și de organizarea etapelor care preced competițiile internaționale, de la fazele locale, județene sau municipale până la etapa națională.