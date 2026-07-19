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Elevii români au strălucit la Olimpiada Internațională de Chimie. Aur, argint și bronz pentru lotul național

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Elevii români au strălucit la Olimpiada Internațională de Chimie. Aur, argint și bronz pentru lotul naționalSursa foto: Ministerul Educației
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Din cuprinsul articolului

Lotul României a încheiat cu un nou rezultat remarcabil participarea la Olimpiada Internațională de Chimie 2026, desfășurată la Tașkent, în Republica Uzbekistan. Elevii români au obținut o medalie de aur, două medalii de argint și una de bronz, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Aur pentru un elev de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău

Cea mai valoroasă distincție a fost câștigată de Ursachescu Matei Gabriel, elev al Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău, care a obținut medalia de aur.

Medaliile de argint au revenit lui Alexe Mihnea Gabriel, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și lui Stanciu Mihai, elev al Colegiului Național „Moise Nicoară” din Arad.

România a obținut și o medalie de bronz, câștigată de Anghel Tudor Ștefan, elev al Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău.

Pregătire la Universitatea din București

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că elevii au beneficiat de pregătire teoretică și practică la Facultatea de Chimie a Universității din București.

Lotul național a fost coordonat de prof. dr. Daniela Bogdan, de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, și de conf. univ. dr. Mihaela Matache, din cadrul Facultății de Chimie a Universității din București.

Cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie s-a desfășurat în perioada 10-19 iulie 2026, la Tașkent, în Republica Uzbekistan, reunind elevi din zeci de țări.

 

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