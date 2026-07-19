Lotul României a încheiat cu un nou rezultat remarcabil participarea la Olimpiada Internațională de Chimie 2026, desfășurată la Tașkent, în Republica Uzbekistan. Elevii români au obținut o medalie de aur, două medalii de argint și una de bronz, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Cea mai valoroasă distincție a fost câștigată de Ursachescu Matei Gabriel, elev al Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău, care a obținut medalia de aur.

Medaliile de argint au revenit lui Alexe Mihnea Gabriel, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și lui Stanciu Mihai, elev al Colegiului Național „Moise Nicoară” din Arad.

România a obținut și o medalie de bronz, câștigată de Anghel Tudor Ștefan, elev al Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău.

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că elevii au beneficiat de pregătire teoretică și practică la Facultatea de Chimie a Universității din București.

Lotul național a fost coordonat de prof. dr. Daniela Bogdan, de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, și de conf. univ. dr. Mihaela Matache, din cadrul Facultății de Chimie a Universității din București.

Cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie s-a desfășurat în perioada 10-19 iulie 2026, la Tașkent, în Republica Uzbekistan, reunind elevi din zeci de țări.