La 18 iulie 1976, Nadia Comăneci concura la Jocurile Olimpice de la Montreal, Ediția XXI, desfășurată între 17 iulie și 1 august 1976. Era proba de paralele. La finalul exercițiului perfect, computerul „Swiss Timing” a afișat nota „1.0”. Era de fapt „10”, numai că inginerii nu îl programaseră să afișeze acest rezultat. Asta, pentru că ei credeau că nu era omenește posibil.

Nadia Comăneci a început gimnastica la 5 ani, în 1966. Nicolae Ceaușescu abia venise în fruntea PCR și începuse ascensiunea sa, iar sportul olimpic era o direcție a politicii comuniste. Peste un deceniu, Nadia Comăneci devenea legenda României și a lumii. Dar care a fost povestea acestui „deceniu de aur” în care numele „Nadia” a devenit sinonim cu gimnastica mondială? Nadia a povestit că mama sa a dus-o la o sală de gimnastică. Antrenorul Marcel Duncan a spus că ea putea face performanță și a legitimat-o la AS Flacăra Onești.

În anul 1971, Nadia a făcut trecerea la lotul național de gimnastică de la Deva, unde faimosul cuplu Marta și Bela Karoli pregătea marea performanță. În 1972, a devenit campioană națională absolută iar o jumătate de an mai târziu a ocupat poziția a 3- la categoria „maestre”. Nadia avea 11 ani.

În anul 1974, la Cupa Prieteniei din RDG, desfășurată la Gera, Nadia a câștigat locul I la proba de individual compus. În anul 1975, a obținut „Trofeul Campioanelor” la Londra. A fost declarată „cea mai bună sportivă din România”, respectiv „cea mai bună sportivă din Balcani”. Nadia Comăneci s-a pregătit la Deva alături de gimnastele Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor, Anca Grigoraș, Mariana Constantin, Teodora Ungureanu. Acestea vor compune echipa care a reprezentat România la Montreal în 1976.

Nadia „peste cap” computerul Jocurilor Olimpice de la Montreal din 1976, într-o zi de 18 iulie! Cine își amintește comentariul regretatului Cristian Țopescu, din ziua de 18 iulie 1976, înțelege atmosfera incendiară de la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Nadia a obținut primul 10 din istoria gimnasticii mondiale la paralele. Computerul organizatorilor, proiectat de către „Swiss Timing” nu fusese programat să afișeze nota 10, așa că a afișat 1.0. S-a produs o dramă inițial, fiindcă 1.0 însemna nota 1, dar arbitrele au confirmat că era primul 10 din istoria gimnasticii. Au mai urmat atunci încă șase note de 10, iar la „paralele inegale”, Nadia a luat maximul de 20 de puncte.

Nadia a cucerit la Montreal în 1976, trei medalii de aur, la paralele, bârnă, individual compus, un bronz la sol și argintul olimpic cu echipa națională a României.Federația Internațională de Gimnastică a reținut, la proba de paralele inegale, două elemente care îi poartă numele, la proba de paralele inegale: „coborârea Comăneci” și „saltul Comăneci”.