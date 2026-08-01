Nadia Comăneci a primit tilul de Doctor Honoris Causa la Montreal

Nadia Comăneci a primit vineri, 31 iulie, titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Montreal, în cadrul unei ceremonii organizate la CEPSUM. Distincția i-a fost acordată pentru impactul său asupra sportului mondial și pentru marcarea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice din 1976.

Titlul de Doctor Honoris Causa a fost acordat pentru a marca rolul Nadiei Comăneci în istoria sportului și momentul de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii.

Acordarea titlului marchează și legătura simbolică dintre sportiva română și orașul Montreal. Universitatea a inclus-o între personalitățile care au avut un impact în domenii precum știința, diplomația și sportul.

Distincția are în vedere atât performanțele sportive ale Nadiei Comăneci, cât și statutul său de model cultural și sursă de inspirație pentru generații de tineri și sportivi.

În cadrul turneului aniversar, Nadia Comăneci urmează să se întâlnească în Quebec cu 50 de femei care au primit numele Nadia în perioada 1976-1978, după performanțele sale de la Jocurile Olimpice.

Nadia Comăneci participă sâmbătă, 1 august, la Montreal, la mai multe ceremonii, întâlniri oficiale și evenimente dedicate împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice din 1976.

Programul începe la ora 12:00, la Muzeul McCord-Stewart. De la ora 12:15, Nadia Comăneci va participa la vizitarea expoziției „Montréal 1976: An Olympic Feat/Montréal 1976: une épreuve olympique”. Alături de ea se vor afla Tricia Smith, președinta Comitetului Olimpic Canadian, Thomas Bach, președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, curatorul Christian Vachon și Anne Eschapasse, președinta muzeului.

Expoziția este deschisă până la 7 septembrie și cuprinde costume, echipamente sportive, obiecte istorice și fotografii de arhivă legate de organizarea Jocurilor Olimpice. În cadrul vizitei va fi prezentată și rochia purtată de Celine Dion la Paris.

Unul dintre momentele programate este întâlnirea Nadiei Comăneci cu cele 50 de femei din Quebec care îi poartă numele. Acestea s-au născut în perioada 1976-1978 și au primit numele Nadia de la părinții impresionați de performanțele sportivei române la Jocurile Olimpice de la Montreal.

„Sunt foarte mândră că voi întâlni aceste fete și vreau să le întreb ce părere au despre faptul că familiile lor le-au pus numele Nadia. Sunt curioasă să aflu dacă sunt mândre de acest nume”, a declarat marea campioană.

Programul va continua la ora 21:00, pe Esplanada Parcului Olimpic, unde va începe concertul și spectacolul aniversar organizat la exact 50 de ani de la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Montreal.

Spectacolul-concert „Feu Sacré” îi va aduce pe scenă pe Ariane Moffatt, Robert Charlebois, Dubmatique, Loud, membrii trupei Les 7 Doigts și alți artiști din Quebec.

Nadia Comăneci va urca pe scenă în jurul orei 21:30, în cadrul unui moment dedicat performanțelor sale olimpice.