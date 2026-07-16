Nadia Comăneci a participat joi seară la evenimentul ”Împreună pentru Excelență”, organizat pe stadionul ALRO din Slatina. În cadrul evenimentului, marea campioană a premiat tinerii sportivi din localitate și a transmis un mesaj tuturor copiilor prezenți la eveniment, dar și micuței Nadia, de 14 ani, care în urmă cu 50 de ani obținea primul 10 perfect la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Nadia Comăneci a participat joi la evenimentul aniversar „Împreună pentru Excelență”, organizat pe Stadionul ALRO din Slatina de Asociația pentru Sănătate și Educație de Succes, cu sprijinul ALRO, în calitate de sponsor principal și gazdă, și cu susținerea Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

La eveniment au participat Mihai Covaliu, Președinte Comitetul Olimpic și Sportiv Român, La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, prefectul județului Olt, Ștefan Nicolae, primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, precum și Marius Năstase, președintele ALRO, alături de alți reprezentanți ai administrației publice, ai mediului de afaceri și ai comunității sportive, dar și numeroși copii din Slatina și angajați ai companiei ALRO.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida „Anului Nadia” pentru a celebrea cei 50 de ani de la primul 10 olimpic din istoria gimnasticii artistice, obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

”Există oameni care obțin nota 10, iar Nadia Comăneci a primit primul 10 perfect la gimnastică. Eu cred că lecția nu este acel 10 perfect. Acel moment a durat câteva secunde, chiar dacă a rămas gravat în istoria gimnasticii. Lecția este reprezentantă de muncă, ambiție, modestie, care au construit acel 10 și care au continuat să fie Nadia Comăneci”, a subliniat primarul orașului Slatina, Mario-Lucian De Mezzo. Acesta i-a mulțumit Nadiei Comăneci pentru sursa de inspirație și încurajarea oferită indirect tuturor micilor sportivi că performanțele cele mai mari nu trebuie să vine neapărat din Capitală, ci pot veni și din orașele mai mici.

Onorată de invitația la evenimentul din Slatina, Nadia Comăneci s-a arătat entuziasmată mai ales de prezența a numeroși copii iubitori de mișcare și practicanți de diferite sporturi de performanță.

„Vreau să vă urez succes în ceea ce faceți și să țineți minte că nu trebuie să te naști într-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceea ce faci. Lucrurile mari vin din detaliile mici. Deci, cu pași mici, ajungem ușor, cu încredere, cu respect, cu reziliență și cu curaj, acolo unde ne dorim”, le-a transmis Nadia tuturor copiilor din sală.

În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Nadia a dezvăluit că a avut mereu emoții înaintea unei competiții, inclusiv înaintea Olimpiadei de la Montreal.

”Pe atunci, nu se discuta despre sănătatea mintală, despre emoțiile sportivilor. La acea vreme, trebuia să navighezi singur și să-ți dai seama cum poți să-ți depășești emoțiile. Am avut emoții foarte mari înainte de a intra la concurs la Montreal, dar am încercat să mă gândesc că sunt la sală la Onești, că doar mama se uită la mine. Să știți că toată lumea are emoții și e bine să ai emoții, pentru că atunci te gândești că ai muncit mult pentru acel moment, că ai bagajul plin de cunoștințe, trebuie doar să fii atent și să faci tot ceea ce știi. La fiecare concurs, mă gândeam că sunt doar eu cu fiecare aparat și așa am reușit să antrenez și partea mentală”, a mărturisit Nadia.

Nadia Comăneci i-a încurajat pe părinți să își îndrume copiii spre sport, să investească în copii de când sunt mici, să practice sport împreună cu o echipă, ca să învețe responsabilitate, și disciplină.

”În timp, aceste valori învățate din sport vor fi utile mai târziu, când vor fi adulți. Munca zilnică, prezența la antrenamente în fiecare zi, chiar și când nu te simți prea bine, toate aceste abilități te ajută să crești în valoare și ca sportiv, dar și ca om”, a spus Nadia Comăneci.

Povestind despre copilul Nadia, marea campioană a recunoscut că nu a fost mereu perfect, mai ales la început, că au fost și nereușite foarte multe.

”Lumea își amintește doar de acel vârf de la Montreal. Dar au fost și competiții în care am căzut de trei ori la bârnă și am luat nota 7.25, dar nu m-am lăsat. Mereu am vrut să-mi testez limitele, să văd cât poate face acest copil. Când mă uit acum la acele video-uri cu acel copil de 8, 9, 11 ani, sunt extrem de încântată să văd ce curaj avea și cât de multă încredere avea și nu voia să renunțe atunci când era greu. Și dacă ar fi să-i spun ceva copilului Nadia de 14 ani, nu pot să îi spun decât ”Mulțumesc! Mulțumesc că nu te-ai lăsat! Mulțumesc că ai fost alături de colegele tale. Mulțumesc că ai deschis niște uși prin sport, care te-au adus astăzi aici și ești omul care ești astăzi!””, a declarat cu emoții Nadia Comăneci.

În acest context, Nadia a dezvăluit că a venit la eveniment însoțită și de mama ei, doamna Ștefania Comăneci, care a fost aplaudată la scenă deschisă de publicul prezent.

Nadia a mărturisit că de-a lungul anilor s-a întâlnit cu oameni din diferite domenii, nu doar sportivi, care plângeau când o vedeau, spunându-i că le-a fost sursă de inspirație.

„Am înțeles în timp că într-adevăr am reușit să inspir foarte mulți oameni prin ceea ce am făcut. Dar cred că ceea ce i-a inspirat cu adevărat a fost reziliența, curajul și determinarea”, a subliniat Nadia.

În cadrul evenimentului, organizatorii au premiat copiii talentați din Slatina, deținători de medalii la competițiile sportive naționale și internaționale – karing, skiboarding, karate, full contact, dans modern și gimnastică, dar și copii cu rezultate deosebite la concursuri academice.

Premiile au fost înmânate chiar de Nadia Comăneci, care i-a felicitat pentru rezultate și le-a transmis un mesaj puternic: ”Copii, vouă vă predau ștafeta!”.

Festivitatea de premiere a fost urmată de un program reprezentantiv de dans și gimnastică, dar și de o scurtă reprezentație de spadă.

Evenimentul de la Slatina face parte dintr-o seria largă de manifestări dedicate aniversării celor 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal organizate în acest an declarat „Anul Nadia”.