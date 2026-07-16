La 50 de ani de la primul 10 olimpic, Nadia Comăneci a revenit la Stejarii Country Club pentru o întâlnire cu gimnastele clubului pentru a transmite un apel clar: România are nevoie de mai mulți copii în sport și de infrastructură care să susțină performanța.

Evenimentul organizat la Stejarii Country Club a avut-o în prim-plan pe Nadia Comăneci, aflată în România în contextul împlinirii a 50 de ani de la primul 10 olimpic din istoria gimnasticii. Gimnastele pregătite de Laura Cristache au susținut un exercițiu demonstrativ, construit special pentru această ocazie, iar Nadia a urmărit atent evoluțiile fetelor.

„Prin fiecare mișcare, acestea au celebrat moștenirea lăsată de cea care a inspirat generații întregi să creadă că imposibilul poate deveni posibil. Prin grația și bucuria lor, aceste fete arată că exemplul Nadiei trăiește în fiecare generație”, a declarat Daniel Antor, Directorul general Stejarii Country Club.

Aceasta nu este prima prezență a Nadiei Comăneci la Stejarii Country Club. În urmă cu 10 ani, Nadia a participat, alături de campioanele olimpice Andreea Răducan și Sandra Izbașa, la o selecție de copii, cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani, cu potențial de pregătire de performanță în gimnastică.

”Mă bucur că am revenit la Stejarii Country Club. Cu ani în urmă, am făcut o selecție aici și îmi amintesc că a fost foarte frumos, au fost foarte mulți copii”, a declarat Nadia Comăneci, subliniind importanța unei baze solide în gimnastică pentru dezvoltarea copiilor, indiferent dacă vor continua în acest sport sau vor migra către altele.

„Talentul se descoperă prin sport. Este foarte important sa avem cât mai mulți copii care fac sport. Așa își pot da seama de talentul lor. Dacă au forță, dacă sunt rapizi, dacă văd detalii pe care nu le văd alții, dacă au mobilitate. Având o bază de gimnastică, se pot duce și către alte sporturi”, a adăugat Nadia.

Nadia Comăneci a vorbit și despre nevoia de a crea condiții reale pentru sportul de masă, subliniind că performanța nu poate apărea fără investiții și susținere reală a sportivilor.

„Dacă putem cu acest an, când se împlinesc 50 de ani de la acele note de 10, să provocăm un push, în care toată lumea să contribuie cu ceva, pentru infrastructură, pentru a oferi acestor copii un loc în care să facă ceva, ar fi fantastic. Să facem fiecare câte puțin”, a spus marea campioană, încrezătoare că gimnastica românească poate reveni la marile podiumuri internaționale dacă sunt create condițiile necesare.

”Ia uitați câți copii avem aici care fac gimnastică. Dacă tot timpul spunem că nu avem, că nu facem, nu dăm încredere acestor copii si părinților lor, să facă sport. Nu e în regulă. Să nu mai începem cu «nu»! ”, a subliniat Nadia Comăneci.

Nadia a lansat și o propunere către autoritățile din lumea sportului românesc pentru o înțelegere mai bună a pregătirii sportivilor din alte țări.

„Haideți să încercăm asta, să avem un parteneriat! Să înțeleagă unde a ajuns gimnastica internațională, nu ca nivel neapărat, dar ce se face, cum se lucrează. Haideți, să facem un schimb de experiență, veniți la noi în Oklahoma, stați acolo o lună, vedeți ce se întâmplă, aduceți un antrenor de acolo aici, să vedem ce se poate face! Pentru că succesul nu vine peste noapte. Trebuie să-i tragem, să vedem, să-i împingem, să-i mai scoatem din cutie!”, a propus Nadia.

În cadrul întâlinirii de la Stejarii Country Club, organizatorii evenimentului i-au oferit Nadiei un portret realizat de artista Ramona Pintea, cunoscută pentru lucrările dedicate personalităților care inspiră prin excelență și autenticitate.

Campioana s-a declarat emoționată: „Nu am văzut așa ceva până acum, m-am emoționat. Sper să inspir în continuare multe persoane”, a mai declarat „Zeița de la Montreal”.

Anul acesta, Nadia Comăneci va participa la mai multe evenimente organizate în România, dorindu-și să-i încurajeze pe cei mici, dar și pe părinții lor, să facă mișcare.

”În fiecare lună, până la ziua mea de naștere din noimebrie, voi fi prezentă lunar în țară, să particip la evenimente de acest gen, să mă vadă oameni care poate nu m-au văzut niciodată, să fie un imbold și o încurajare pentru copii, să vadă că nu are importanță de unde vii, poți fi cel mai bun în ceea ce faci, dar să fie un îndemn chiar și pentru părinți, să facă mișcare", a spus Nadia Comăneci.

Astăzi, Nadia va participa în Slatina la un eveniment aniversar organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român în cadrul manifestării intitulată „Împreună pentru Excelență”. Întâlnirea cu marea gimnastă va avea loc de la ora 16.00, pe stadionul ALRO, urmând ca în intervalul orar 16.30 – 17.00 Nadia să participe la un dialog deschis urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu cei prezenți pe arena de pe malul Oltului.