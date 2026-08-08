UEFA confirmă că a plătit o indemnizație de plecare unei foste angajate, după ce The Telegraph a relatat că aceasta ar fi avut o relație cu Gianni Infantino în perioada în care actualul președinte al FIFA era secretar general al forului european. Potrivit publicației britanice, plata ar fi fost de ordinul sutelor de mii, în timp ce reprezentanții lui Infantino neagă categoric acuzațiile.

Dezvăluirile apar într-un moment delicat pentru Gianni Infantino, care se confruntă deja cu presiuni în legătură cu planurile de atragere a unor investiții private în Cupa Mondială.

UEFA a confirmat existența plății, dar a precizat că aceasta a fost făcută în conformitate cu regulamentele aflate în vigoare la momentul respectiv.

Potrivit The Telegraph, UEFA ar fi plătit o sumă de șase cifre femeii despre care publicația afirmă că ar fi avut o relație cu Infantino în perioada în care acesta ocupa funcția de secretar general al UEFA.

Forul european a confirmat că persoanei în cauză i-a fost acordată o indemnizație de plecare.

UEFA a precizat, de asemenea, că plata a acoperit și taxele necesare pentru absolvirea unui program de MBA la o școală de afaceri locală.

Organizația susține că toate plățile au fost efectuate potrivit reglementărilor existente la acel moment. UEFA a adăugat că regulile au fost între timp consolidate și că acestea reflectă în prezent standardele unei organizații moderne.

Un purtător de cuvânt al lui Gianni Infantino a respins acuzațiile prezentate de The Telegraph.

„Președintele FIFA, Gianni Infantino, neagă cu tărie aceste acuzații, care sunt categoric neadevărate. Orice insinuare privind un comportament inadecvat sau încălcarea statutelor sau regulamentelor este defăimătoare”, a declarat reprezentantul FIFA pentru publicația britanică.

Acesta a susținut că niciun angajat al UEFA sau FIFA nu a depus vreodată o plângere privind comportamentul lui Infantino.

„Niciun angajat al UEFA sau al FIFA nu a depus vreodată o plângere cu privire la comportamentul domnului Infantino, deoarece nu a existat niciodată un incident în care acesta să fi fost implicat”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.

BBC Sport a precizat că a contactat FIFA și pe Gianni Infantino pentru un punct de vedere.

Acuzațiile relatate de The Telegraph adaugă o nouă presiune asupra președintelui FIFA, care este deja contestat în urma controverselor legate de planurile de atragere a unor investiții private în Cupa Mondială.

Infantino și-a cerut scuze pentru „erorile” pe care le-ar fi comis în gestionarea acestor propuneri controversate, însă nu a demisionat.

El a primit sprijinul conducerii superioare a FIFA în cadrul unei reuniuni desfășurate miercuri în Maroc.

Planurile de investiții private au fost abandonate, însă controversele nu s-au încheiat. Mai multe echipe europene au amenințat cu boicotarea unor evenimente FIFA, susținând că anumite condiții nu au fost îndeplinite.

Gianni Infantino s-a alăturat UEFA în anul 2000 și a devenit secretar general al organizației în 2009. A ocupat această funcție până în 2016, când a fost ales președinte al FIFA.

În prezent, Infantino se află la conducerea forului mondial, iar poziția sa este urmărită în contextul disputelor privind finanțarea și organizarea Cupei Mondiale.

În ciuda controverselor, Infantino continuă să beneficieze de sprijinul unor confederații importante. CONMEBOL, confederația sud-americană, și Confederația Africană de Fotbal (CAF) s-au pronunțat în favoarea sa.

De asemenea, federațiile de fotbal din țările co-gazde ale Cupei Mondiale, Mexic, și din Argentina, finalista turneului, s-au numărat printre susținătorii săi.